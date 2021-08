Leonel sobre el pollo: "Lo mismo me da que sea 80, que sea 90, que sea 95...", es que está caro

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reveló que personas se han puesto “bravas” con él debido a su crítica por el precio del pollo.

Durante una actividad de su partido en la provincia de Puerto Plata, Fernández volvió a reiterar el alto precio de este alimento.

“He dicho en estos días que por primera vez en la historia de la República el pollo llega a 100 pesos la libra y se han puesto medio bravo conmigo porque he dicho eso y uno me dice: 'Mire se ha equivocado, no es verdad que sea a 100 pesos, es a 95'. Y otro me dice: 'No, es a 92'. Y yo les digo lo mismo me da que sea 80, que sea 90, que sea 95, que sea a 100, es que el pollo está caro”, expresó el también expresidente de la República.

En ese sentido, exigió que el precio del pollo “tiene que bajar” para que pueda “llegar a las familias pobres de la República Dominicana”.

En su cuenta de Twitter Leonel compartió una serie de fotos donde anunció la juramentación de decenas de personas a su partido, como la diputada Ivannia Rivera.

“Fuerza de Pueblo (@FPcomunica) continúa sumando voluntades. Hoy se juramentan a cientos de nuevos miembros de Puerto Plata. Nos complace dar la más cordial bienvenida a la diputada @ivanniarn, junto a su padre, el exgobernador Iván Rivera y Maritza de Rivera, ex vice alcaldesa”, tuiteó.