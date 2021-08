Ministerio de Trabajo solo pide a empleadores flexibilizar los horarios

Ivanessa Guzmán

Santo Domingo, RD.

A través de las distintas instituciones, el Centro de Operaciones de Emergencias anunció nuevas medidas tras el paso del fenómeno atmosférico Grace, que aunque ya se notificó degradó a depresión tropical antes de pisar suelo dominicano, la institución llamó a no descuidarse, por lo que las medidas de prevención continúan.



El Ministerio de Trabajo instruyó a las empresas a flexibilizar los horarios laborales en las provincias que el COE haya declarado en alerta roja, hasta tanto no varíen las alertas, y a implementar todas las medidas internas y facilidades necesarias para salvaguarda de su seguridad y la integridad física de sus trabajadores.



Sin embargo, estas medidas deberán aplicarse hasta no afectar la dinámica en aquellas empresa que satisfacen las necesidades básicas como supermercados, colmados, estaciones de combustibles, farmacias y otros establecimientos.



Emmanuel Álvarez, de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), indicó que el centro de la depresión Grace se ubica a unos 300 kilómetros de Santo Domingo, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, y que de continuar la trayectoria, estaría penetrando República Dominicana por el suroeste el lunes en la mañana o en horas de la tarde, y podría registrar valores de lluvia de entre los 100 y 200 milímetros.



El director de la Defensa Civil, Juan salas, reportó en el distrito Nacional, específicamente en el sector de Capotillo, se encuentran albergadas 16 personas; mientras que en Santo Domingo Este, en el Ensache Ozama, 10 personas; y en la provincia de San Juan 15 personas han sido desplazadas a casa de familiares, ya que sus viviendas presentan peligro tras las lluvias.



Salas dijo además que fue realizado un convenio con las iglesias para aumentar la capacidad de albergar a los ciudadanos.



El Ministerio de Turismo emitió una resolución especial, que establece que se prohíbe el uso de las playas, balnearios y sus áreas aledañas desde el domingo hasta el martes, o hasta que se mantengan los efectos de la tormenta Grace en el territorio nacional.



Además fueron prohibidas las piscinas y las actividades en áreas al aire libre, incluyendo excursiones, visitas a las playas, paseos turísticos, actividades acuáticas y de transporte marítimo.



Se anunció que fueron establecidas medidas para que el regreso de los que no se trasladaron desde el interior hasta el Gran Santo Domingo sea seguro,este lunes habrá control en los peajes en la carretera de Samaná y las de la parte Este del país, unidades de la Dirección General de Transito y Transporte Terrestre (Digesett) y de la Edificio Comisión Militar y Policial MOPC (Comipol) estarán en las diferentes carreteras.