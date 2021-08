Jefe del Comando Sur de EE.UU. dice China busca puertos de aguas profundas en RD

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Faller, acusó a China de buscar puertos de aguas profundas en República Dominicana, así como en otros países de América Latina, en perjuicio del medioambiente.

“China está buscando puertos de aguas profundas en Jamaica, República Dominicana, El Salvador, Argentina y otros lugares… estos puertos están diseñados para ayudar a alimentar el apetito de China por alimentos y recursos, que está causando un daño real al medio ambiente de la región”, indicó Faller.

Asimismo, aseveró que esta práctica contribuye a la deforestación de la selva amazónica, la minería, la tala ilegal de árboles y sobrepesca.

Además, explicó que una de las razones por las que China decidió establecer relaciones en esta región fue precisamente por el fácil acceso que tiene esta zona al agua y puertos navales, así como inversiones en educación, espacio, cibernética y seguridad.

El almirante realizó estas declaraciones durante una entrevista con el medio estadounidense Politico, en la que también afirmó que las autoridades chinas utilizan su influencia económica y tecnológica en naciones latinoamericanas para lograrlo, poniendo como ejemplo a Venezuela.

“No es una coincidencia que las empresas chinas brinden obsequios y comisiones ilícitas para engrasar las ruedas mientras hacen negocios con el régimen de Maduro, que, al igual que el suyo, abusa sistemáticamente de los derechos humanos”, manifestó.

Conflicto

No es la primera vez que Faller se refiera al gigante asiático en una entrevista, ya que durante su visita al LISTÍN DIARIO afirmó que China no es una democracia ni tampoco respeta los derechos humanos.

“Yo testifiqué recientemente ante el Congreso de Estados Unidos que China no es una democracia, no respeta los derechos humanos, no sigue el estado derecho y cuando tienen esta tecnología no hay una división entre algo que sea civil o militar así que tenemos que discutir con los ojos abiertos para ver cuáles van a ser esos impactos”, expresó.