Raquel resuelve con solo twittear

Gabriel Coplin

Santo Domingo, RD

Desde que Raquel Arbaje anunció que no tendría el acostumbrado Despacho de la Primera Dama y que tras sustitución crearía una oficina “modesta”, donde serían canalizados los servicios, despertó un encadenamiento de opiniones a favor y en contra entre la diáspora dominicana y más cuando, a través de la red social Twitter, informó que no deseaba manejar fondos públicos “porque una esposa del presidente o vicepresidente no ha sido elegida por el pueblo”.

Raquel ha logrado cierta popularidad y aceptación en el país por su peculiar forma de comunicar en sus diferentes cuentas de redes, donde se ha podido constatar que, a pesar de que no tiene un despacho, dirige un gabinete, presenta alta y eficaz interacción con la ciudadanía, ya que tuitea, responde, visita enfermos que se lo solicitan y se reúne con funcionarios.

Durante este año de gestión, Arbaje ha aprovechado para impulsar políticas sociales y canalizar ayudas a cientos de personas necesitadas y marginadas.

Unos de sus más recientes logros ha sido el trabajo en conjunto con el Banco Centroamericano de Cooperación de Integración Económica (BCIE), entidad que ha otorgado una cooperación financiera no reembolsable de un millón de dólares, para realizar un centro oncopediátrico en el Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart).

La donación renovable se utilizará también, en la instalación y funcionamiento del equipo gammacámara híbrida de tomografía computarizada por emisión fotón singular, para el diagnóstico precoz del cáncer infantil.

Recientemente, en el Incart ayudó a incluir 19 especialistas “para mejorar a los pacientes con cáncer”. Al tiempo, atribuyó a través de Twitter que estas ayudas las ha podido lograr gracias a “los diez millones ahorrados del presupuesto disuelto del Despacho de la Primera Dama”.

Reveló a LISTÍN DIARIO, que desde el Gabinete que preside buscan que menos niños se encuentren en situación de calle, por lo que dispusieron de un hogar escuela en Nuevo Amanecer.

Como parte de sus proyectos también están ejecutando políticas de prevención de embarazos en adolescentes y uniones tempranas. Así como también promocionar el chequeo preventivo para evitar el cáncer de próstata.

En ese sentido, desde el mes de abril del presente año, la esposa del presidente Luis Abinader, ha apadrinado junto al Ministerio de Salud Pública (MS), el Servicio Nacional de Salud (SNS) y el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) un proyecto que busca la detección temprana del cáncer con exámenes gratuitos, tanto a hombres como a mujeres, programa que les permitirá ofrecer un tratamiento oportuno a los ciudadanos.

Asimismo, presentó en este mes de agosto con el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) el proyecto para fortalecer el Banco de Leche Humana Dra. Josefina Cohén, con sede en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, para promover la lactancia y la donación de leche materna, con la construcción de 22 salas de lactancias para un total de 126 en el país.

En su contribución a la niñez, recientemente a través de su gabinete logró que el Estado dominicano, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Junta Central Electoral (JCE) firmaran un acuerdo de cuatro años para dotar de actas de nacimiento al momento de nacer a niños y niñas, con el fin de que tengan una identidad y no sean propensos a sufrir violencia, exclusión y discriminación social, debido a que 29,000 infantes menores de cinco años carecen de un acta.

Ayudas a necesitados

Luego de que este medio publicara un reportaje sobre las deplorables condiciones de un grupo de enajenados mentales en Higüey conformados por 18 hombres y 14 mujeres carentes de ropas, alimentos, seguimiento médico y medicamentos, la primera dama, Raquel Peña se comprometió a darles seguimiento a través del Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (Conape).

“Ya enviamos toda la información al Conape. Daremos seguimiento y si no cumplimos porque créanme que aunque anoto, necesito seguimiento. No duden en escribirme. Recuerden el Conape hace una gran labor sin excluir a nadie. Y nuestros mayores son el alma de la población”, escribió en Twitter la esposa del presidente Luis Abinader.

Raquel ha puesto en circulación ciertos programas de ayudas sociales que buscan aunar los esfuerzos en favor de los sectores vulnerables como son “Cultura Ciudadana”, “Ciudad Mujer” y “Oportunidad 14-24”.

Este último es un programa de protección social que coordina en conjunto con Tony Peña del Gabinete de Política Social, que busca brindar oportunidades de capacitación a jóvenes y cambiar pisos de tierra por cemento a las casas de algunos ciudadanos en ciertos barrios del país.

“La política es la más alta forma de la caridad, y qué es la caridad, el amor al prójimo. Estamos aquí por un tiempo limitado, uniendo voluntades, para servir a nuestros conciudadanos, y debemos procurar que cuando nos vayamos estos estén convencidos de que trabajamos por la dignidad de la ciudadanía”, aseguró Arbaje en ese momento.

La esposa del primer mandatario ha dado a demostrar en sus redes el compromiso de erradicar la pandemia del COVID-19, donde se le ha visto acudir a populosos barrios como “La Ciénaga” a repartir mascarillas, vitaminas, medicamentos e incentivar la vacunación.

En su misma visita al referido lugar externó lo siguiente: “No puedo ser indolente frente a la situación y quedarme en casa descansando. Como buena obrera y soldada me puse a la orden del ministro (de Salud), y dije: no me lleven a los sitios con aire acondicionado”.

En enero de 2021, ayudó a Nurys Henry, quien trabajaba como barrendera y recolectora de botellas en la Alcaldía de Los Alcarrizos. Nurys, que hacía otros negocios para aumentar sus ingresos, pudo así iniciar un colmado en el que vende frutas y vegetales, con el apoyo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).

Datos

Educación

José Ramón Valdez Genao, egresado del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de la Fuerza Aérea, fue admitido en la Universidad de Harvard, una de las academias más prestigiosas del mundo.

La primera dama, Raquel Arbaje le dio la noticia en el pasado mes de julio, de que el Gobierno dominicano, la Embajada de Israel y la ARS Mapfre habían unido voluntades para dotarlo de una laptop y cubrir los gastos no incluidos en la beca, “para que su única preocupación sea estudiar”.

Para la educación básica, Arbaje auspició hace cuatro meses la iniciativa “Aprendiendo para la vida” con el objetivo de proveer a los padres de herramientas para una mejor educación de sus hijos.

Este programa que forma parte de las estrategias del Gabinete de Niñez y Adolescencia, se abordarán charlas cada quince días de diferentes temas y serán impartidas en todas las provincias. Las cuales pueden ser vistas en diferido a través del canal de YouTube “Raquel Arbaje” y en CERTV Canal 4.