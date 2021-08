Delincuentes imponen su ley en barrio La Puya

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Robos, riñas, desacato al toque de queda y contami­nación acústica sin conse­cuencias son de las princi­pales dificultades a las que se enfrentará el proyec­to de seguridad ciudada­na que fue desplegado en Cristo Rey como plan pilo­to y que este pasado lunes fue anunciada su expan­sión hacia otros tres secto­res del Distrito Nacional y al municipio San Francis­co de Macorís.

“Mi País Seguro”, como fue nombrada la apuesta gubernamental, se asentará en La Puya, de Arroyo Hon­do, La Zurza y el Ensanche La Fe; lugares en los que sus habitantes valoraron como “positivo y bueno” el que se busque disminuir los ín­dices de delincuencia y vio­lencia en sus barriadas.

No obstante, el reto que le espera a la iniciativa im­pulsada por el presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Interior y Po­licía y otros organismos, no será sencillo.

La Puya, de Arroyo Hondo

“Atracan de día y de noche”. “Esto aquí no hay quien lo aguante”. “Aquí los delin­cuentes no cogen cuento” y “si a usted le cogió la no­che por aquí mejor no sal­ga”, son de las frases utiliza­das por los moradores de La Puya, de Arroyo Hondo pa­ra describir el ambiente de inseguridad en el que viven.

Franklin Pimentel no re­side en el referido sector, pero tiene cerca de 10 años trabajando como empleado de un pequeño comercio en la zona y, a pesar del tiem­po transitando sus estrechas calles, aseguró que si no se es oriundo del lugar “hay que cuidarse”.

“Si usted no es de aquí, sa­be lo que le puede pasar. Por ahí (señalando con el dedo) por la caña’ atracan a to’ las horas”, manifestó Pimentel. Otro que ofreció detalles so­bre los peligros fue Fernan­do Marte, quien tiene 26 de sus 48 años de edad viviendo en La Puya.

“Bueno, aquí hay mucha delincuencia, por la caña’ se meten en las casas a robar y así”, explicó.

De su lado, la ama de casa María De la Cruz indicó que en las noches no pueden dor­mir por la música a todo vo­lumen.

“¡Oh! Eso comienza a las cinco de la tarde y sigue has­ta la madrugada”, detalló. Los ciudadanos entrevista­dos en La Puya, por periodis­tas de Listín Diario durante un recorrido, coincidieron en que “nunca hubo toque de queda”.

“Este era el centro del te­teo, todos los fines de sema­na”, señaló uno de los mora­dores que prefirió reservarse su nombre y quien también dijo: “Si van a ponerlo (refi­riéndose al plan de seguri­dad ciudadana) y después lo suelta, mejor que no hagan na’. Porque no me den comi­da hoy, si no me la van a dar mañana”.

La Zurza

La realidad que viven en La Zurza no difiere en grandes aspectos con la de La Puya, mencionar las palabras “de­lincuencia” o “violencia” des­encadenan un sinnúmero de experiencias, quejas y de­mandas entre los lugareños.

Pedro Montero relató, mien­tras jugaba una partida de dominó, cómo a pocos me­tros del destacamento des­aprensivos se llevaron un camión de piñas y han desa­fiado a los oficiales cargando hasta con motocicletas rete­nidas por los agentes.

Asimismo, narró que en “la subidita”, la vía principal que da salida hacia la avenida Máximo Gómez, los delin­cuentes esperan a los traba­jadores que salen desde las 5:00 A. M. rumbo al merca­do u otros oficios para despo­jarlos de sus pertenencias.

ENSANCHE

La Fe.

Otro de los barrios seleccionados para la implementación de “Mi País Seguro” es el Ensanche La Fe, allí sus pobladores asegu­raron que su sector “es un alma de Dios com­parado con otros”, pe­ro no se libran de los atracos.

“Aquí te quitan tu celular en la calle, pero no son delincuentes de aquí, ellos vienen de otros ba­rrios”, detalló Pamela Ji­ménez.

Otros moradores afirma­ron que la zona es “vul­nerable” debido a que carece de patrullaje.