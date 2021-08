El Estado de Emergencia continuará para hacer frente al Covid en algunas provincias

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que es “posible” que solicite su octava extensión al Estado de Emergencia. El vigente termina el 28 de este mes.

“Eso todavía no lo hemos discutido pero es muy posible que sí porque todavía parte del país está totalmente infectado por el Covid, pero eso lo evaluaremos más adelante”, añadió el mandatario.

Hasta el momento, siete extensiones de Abinader durante su gestión han sido por una duración de 45 días.

Las últimas tres prórrogas han tenido las mismas justificaciones y motivaciones sin habérsele variado ni una letra.

República Dominicana se encuentra de manera ininterrumpida bajo el estado de excepción desde finales del mes de julio del pasado año y desde el 18 de marzo del 2020 hasta la fecha, el país solamente ha estado fuera de esas medidas por un periodo de dos semanas a inicios de ese mes de julio para la realización de las elecciones presidenciales.

“Encontré un país con hambre de reformas”

El presidente Abinader manifestó que cuando asumió el Poder Ejecutivo encontró un país con “hambre de reformas” que ayuden a restablecer la confianza en las autoridades dominicanas. “Cada vez que aquí se iban a seleccionar los miembros de la Junta Central Electoral (JCE) o del Tribunal Superior Electoral (TSE) eso era una sola crisis en el país, una entrada y salida de la casa de Agripino y eso se ha cambiado…”, dijo Abinader, quien agregó que la gente “no le cree” cuando él habla de reforma policial y seguridad ciudadana porque de eso se ha hablado “200 veces”.

Reforma fiscal en 2022

Sobre la reforma fiscal, el mandatario argumentó que la misma será estudiada en lo que resta del año y que posiblemente sea introducida el próximo año.

“Los que más pueden son los que más van a tener que pagar, así serán las cosas…el que menos quiere poner impuestos soy yo, pero tenemos que decidir qué tipo de país queremos, hay que hacer una serie de inversiones a favor del país y eso cuesta dinero, mejorarle el sueldo a los policías, eso cuesta dinero pero no solo será una reforma tributaria, también será una reforma social, nosotros le vamos a preguntar a las personas donde prefieren que gastemos el dinero, que nos digan, no nosotros, no podemos seguir gastando en eso y cosas así”, expresó el mandatario.

Justifica el nivel de endeudamiento

Una de las principales críticas hacia el gobierno ha sido la cantidad de préstamos que han aprobado en el Congreso Nacional, Abinader afirmó que los mismos eran necesarios debido al embiste de la pandemia en el país.

“La mayoría de los países han subido el endeudamiento durante la pandemia porque nadie estaba preparado para ello y había que resolver o vayan y chequeen los niveles de mortalidad por Covid-19 en aquellos países que no subieron su endeudamiento. El problema no es eso, es ver en qué se invierten los fondos”, dijo el mandatario.

Abinader argumentó que uno de los principales problemas fue que durante administraciones pasadas se tomó prestado dinero cuando “no se necesitaba” pero que a su gestión le tocó hacerlo cuando de verdad era “requerido”.

El mandatario acotó que una de las causas principales de los déficits se debe a la “mala administración” de los gobiernos pasados en el sector eléctrico.

“Cada proyecto, cada forma te debe de dar cuál es el tipo de endeudamiento adecuado y no sobrepasarse de cierto parámetro”, agregó el mandatario en una entrevista que tuvo una duración de cerca de dos horas.