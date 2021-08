Abinader: Aquí va a haber Código Penal pronto

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader se mostró confiado en que el Código Penal se aprobará pronto. Así lo hizo saber durante un encuentro con ejecutivos de medios de comunicación del Grupo Corripio, donde aseguró que la pieza será reintroducida tan pronto se dé inicio a la próxima legislatura a partir del 16 de agosto próximo.

Está consciente de que se ha esperado mucho, pero indicó que ha dejado que el Congreso actúe con libertad, a pesar de que ha encontrado quien le diga que debe actuar de esta o aquella manera.

Entiende que después del 16 de agosto la pieza debe ser reintroducida nuevamente al Congreso, discutirlo y aprobarlo lo antes posible.

“Yo no creo que vayan a haber grandes modificaciones, pero también hay grandes temas ahí que se deben de atender. He dicho muy claramente mi posición sobre muchas de las discusiones que hay ahí, sin embargo he respetado a cada legislador, y ha habido incluso división en el bloque del PRM sobre ese tema, y eso es positivo”, indicó al responder una pregunta sobre el particular.

Se mostró consciente de que en el Código se plantean temas que dividen la sociedad, “y la dividen mitad a mitad, lo que hemos dejado es que el Congreso actúe”, tras indicar que como gobierno se necesita que el Código se apruebe cuanto antes.

Por otro lado, el mandatario también se refirió a la licitación que realizó recientemente la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), y que generó disgustos entre los oferentes por el poco plazo que daba la institución para presentar las propuestas, por el gran pliego de requisitos que había que reunir, generando sospechas en el proceso.

En ese sentido, Abinader dijo que lo importante es que se tiene una dirección que actúa y desde que se enteraron de la situación se extendió el plazo por 10 días para que los interesados presentaran sus ofertas.

Sin embargo, dijo que todas esas denuncias son buenas, y que lo mejor de todo eso es la supervisión de la sociedad sobre las acciones del Gobierno.

“Hay cientos de licitaciones, y tienen que haber cuestionamientos, seguirán los cuestionamientos y nosotros vamos a actuar cada vez que hayan cuestionamientos, porque hay una dirección que se da cuenta de esos procesos, antes, en proceso o después y actúa”, enfatizó el mandatario.