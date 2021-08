Acusan SP de no cumplir con médicos del Moscoso Puello

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Los más de 30 especialistas de la salud que desde ini­cios de la pandemia del Co­vid-19 se fueron incorpo­rando mediante contratos al personal médico del hos­pital Francisco E. Moscoso Puello para enfrentar la te­rri ble enfermedad, hoy tes­tifican que las autoridades no cumplen con las prome­sas que los llevaron a acep­tar el trabajo.

Los médicos contratados que laboran fundamental­mente en la el área de co­vid, la cual ha sido califica­da en múltiples ocasiones por los mismos represen­tantes del sector salud co­mo “compleja”, entran ca­da día a la zona de riesgos sin siquiera el respaldo de un seguro médico en el cual se puedan apoyar de resultar contagiados ellos o sus familiares.

La situación fue expues­ta ante periodistas de Lis­tín Diario por fuentes que aseguraron que este esce­nario no solo lo atravie­san los galenos, sino que también se manifiesta en los equipos de enferme­ría, camilleros y atención al usuario.

Todos afectados

“Todos los de la nómina in­terna del hospital están en las mismas”, explicó una de las fuentes.

A la ausencia de un plan de gastos médicos para es­tos recursos humanos esen­ciales de cualquier hospital, se suma la denuncia de la omisión en la entrega de los incentivos dispuestos por el gobierno dominicano para el personal que trabaja con pacientes positivos al coro­navirus.

De acuerdo con las fuentes, los estímulos económicos solo les fueron depositados en dos ocasiones y aunque acudieron, en varias opor­tunidades ante la dirección del Moscoso Puello, las ofi­cinas del Servicio Nacional de Salud (SNS) y Salud Pú­blica para que se regulara la situación, sin éxito.

Promesas incumplidas

Para las decenas de docto­res que dijeron “sí” al re­to de trabajar en medio de la crisis sanitaria, el futuro nombramiento fue una de las principales promesas du­rante su reclutamiento, un acuerdo que se fue desvane­ciendo entre los días de lar­gas jornadas y la subsiguien­te y constante respuesta de que “no tenían facilidad de nombramiento”.

Después de más de un año de estar en primera línea y justo cuando comienza a reducir­se la ocupación hospitalaria, sus posibilidades de perma­necer en los puestos de traba­jo parecen alejarse con la lle­gada de un personal nuevo y con los nombramientos, que según dijeron, deberían ser de aquellos que han luchado desde el día uno.

“Estamos viendo que si hay nombramientos, lo que no hay es interés en nombrar”, manifestó una fuente, al tiempo que puntualizó que “todos tienen conocimiento de esto y cada quien se tira la pelota”.

“Ellos lo saben, ellos saben que no tenemos seguros, que no estamos nombrados, sa­ben que no han hecho el au­mento y se han hecho de la vista gorda, porque saben que uno se ha quedado tran­quilo con tanto trabajo”, ex­presó uno de los afectados por el incumplimiento