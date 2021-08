Basura amenaza la salud en los sectores de Brisa Oriental, en Santo Domingo Este

Santo Domingo RD

Las lluvias complicarán la situación de contaminación en sectores de Santo Domingo Este, donde tienen más de un mes que no pasan los camiones recolectores de basura. Esto se evidencia en sectores ubicados entre la autopista de San Isidro y la avenida Ecológica .

En momentos en que una onda tropical provoca aguaceros sobre en Gran Santo Domingo y otras demarcaciones y se prevé que para el miércoles estaría incidiendo sobre el país una depresión tropical, los tanques de almacenamientos de basura que usan las familias están repletas.

“Ya en mi casa están saliendo gusanos de los tanques y el mal olor no se aguanta. No sabemos qué hacer, porque tampoco aparece un camión privado para pagarle y que la bote”, expresó una señora, que no se identificó en el residencial Brisa Oriental III. El cúmulo de basura también es visible en los residenciales IV y V.

Los camiones recolectores pasan solo por las calles principales de los sectores de Brisa Oriental, pero los recorridos por las distintas vías no lo están haciendo.

“Por mi casa tiene más de 15 días que no recogen la basura, y la gente la está tirando en los solares baldíos. ¡Hasta cuándo será este castigo!”, expresó Yanet y una residente en Brisa VI.

Los vertederos improvisados están las vías, aún no asfaltadas, donde lanzan hasta animales muertos.