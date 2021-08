“Ojalá no sea muy tarde cuando quieran cerrar otra vez” dice pariente de ingresada con covid

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Algunas personas que van a diario en busca de información sobre la evolución de sus parientes internos por coronavirus (Covid-19), muestran un rechazo rotundo a las recientes flexibilizaciones del toque de queda, que en el caso del Distrito Nacional será levantado a partir del lunes.

“La gente no sabe lo que se vive, solo disfrutan el momento”, dijo este sábado María Santos, quien acudió al hospital Francisco E. Moscoso Puello para saber la evolución de su madre de 68 años contagiada del virus.

Santos expresó que ha perdido la cuenta de los días que tiene visitando el centro médico en busca de noticias positivas de su madre, sin embargo, rememoró que su progenitora tiene más de 20 días ingresada.

“Han sido tantos días de espera que he perdió la cuenta, ya no cuento los días, solo quiere que llegue el momento en que me digan: mira su tiempo aquí caducó y llevármela para mi casa”, expresó.

Leonor de la Rosa, otra pariente de la ingresada espera que no sea muy tarde cuando quieran retroceder con las medidas restrictivas.

“Ojalá no sea muy tarde cuando quieran cerrar otra vez”, expresó de la Rosa.

Además agregó que en un inicio su madre estaba en cuidados intensivos y que “gracias a Dios” le dieron la noticia de que está en internamiento hasta que su estado de salud se mejore luego de adquirir una bacteria, mientras que atribuyó su mejoría a las dosis de la vacuna contra el coronavirus que la señora se había suministrado.

A partir del lunes, tanto el Distrito Nacional como la Provincia La Altagracia quedarán excelsos del toque de queda; mientras que las demás demarcaciones continuarán con la disposición gubernamental que rige desde las 11 de la noche hasta 5 de la mañana, con dos horas de libre tránsito todos los días.