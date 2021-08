Senador de Barahona pide Abinader explique atrasos en Monte Grande

Redacción La República

El senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia Barahona, José del Castillo Saviñón, llamó al presidente Luis Abinader a explicarle a la región suroeste y al país que está pasando con la presa Monte Grande, cuyos trabajos se encuentran paralizados.

Castillo Saviñón dice que hay versiones de que se pretende sustituir la empresa que tiene la obra, que es Andrade Gutiérrez, mientras otras afirman que lo que sucede es que no se están entregando los recursos para la terminación del proyecto.

El legislador asegura que en el presupuesto 2021 hay consignada una partida de más de cuatro mil 200 millones de pesos para esa obra, por lo que se debe explicar qué ha pasado que no se está desembolsando la partida mensual correspondiente para garantizar la terminación de Monte Grande.

Este adelantó que junto a otros legisladores de la región han solicitado un permiso para realizar un descenso y comprobar cuál es la verdad y el avance de los trabajos, pero hasta el momento no han recibido respuesta de las autoridades.

“Pero estamos dispuestos a aparecernos allá. No queremos llegar así para que no suceda lo que pasó en Punta Catalina, que una comisión de legisladores fue y no los dejaron entrar, pero si tenemos que llegar de esa forma lo haremos, aunque esperamos la respuesta de las autoridades para llegar formalmente y ver pasa en Monte Grande”, dijo Castillo Saviñón en el programa Paneo que se difunde cada sábado por la emisora Sol 106.5

Recuerda el legislador que al concluir el pasado gobierno de Danilo Medina, la obra estaba adelantada en un 60%, por lo que se entiende que si los trabajos han seguido al mismo ritmo, ya debe estar en condiciones de que se cumpla la promesa de Abinader de entregarla en agosto del próximo año, tal como él adelantó en febrero pasado.

Afirma José del Castillo Saviñón que la esperanza de los residentes en las provincias Barahona, Bahoruco., Independencia y Perdernales es que con Monte Grande desaparezcan las inundaciones que cada año destruyen viviendas y propiedades, que aumente el caudal de agua y para el acueducto regional y se incorporen a la producción más de 600 mil tareas, que hoy están improductivas por la falta de agua.