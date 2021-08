A causa de la peste son menos los que están comprando carne de cerdo

Helenny Amparo

Santo Domingo, RD

Con la angustia reflejada en el rostro y el caracterís­tico gesto de movimiento de la mano de lado a lado, propio de cuando las cosas no van bien o “más o me­nos”, muestran, sin pala­bras, los comerciantes de carnes de distintos mer­cados del Gran Santo Do­mingo, con relación a la repercusión de la Peste Por­cina Africana (PPA) en las ganancias de sus negocios.

La enfermedad que afecta a los cerdos y que cir­cula en República Domini­cana desde final de julio no se transmite de los cerdos a los seres humanos, según los organismos de salud, nacionales e internaciona­les, sin embargo, cada día son menos los que se acer­can a cualquier carnicería en busca de este tipo de carne.

Ricardo Beltré, propieta­rio de un local en el merca­do de Villa Consuelo, es uno de los afectados con la si­tuación que le ha manteni­do durante tres días sin ven­der ni una libra de cerdo, según dijo.

“Ay no, no se está ven­diendo nada”, externó Bel­tré recostado de la vitrina que protegía los cortes de carne.

Maritza Acosta, tam­bién del mercado de Villa Consuelo, aseguró que no ha vuelto a solicitar cerdo a sus proveedores a raíz de la baja en las ventas.

“Yo tengo un chin que me ha quedado del que ya tenía, pero no se está ven­diendo”, manifestó Acosta, al tiempo que precisó que “hasta que no pase esto”, no volverá a suplirse con más

No compran cerdo

En el Mercado de la Duarte, el sonido de los cuchillos y hachas golpeando con seve­ridad los troncos de madera o mesas de metal, parecería indicar que se está vendien­do la carne, y es así, pero no la de cerdo.

Los negocios dedicados a la comercialización de po­llo y res eran los que man­tenían a los compradores en espera de ser atendidos, un escenario que se repetía en el mercado de Villa Consue­lo, el Merca Santo Domingo y otros comercios de distin­tos puntos de la ciudad, vi­sitados este viernes por un equipo de Listín Diario.

Ramón Santana, ven­dedor de la Duarte, señaló que los clientes están “re­chazando” el cerdo y se lle­van como “pan caliente” el pollo, cuyo precio ascendió considerablemente entre RD$78 y RD$85 la libra.

Santana señaló que la carne más vendida es la res, porque “la gente tampoco es que quiere comprar po­llo, porque está muy caro”.

Ofertas y especiales

Con el fin de dar salida a la mercancía porcina que es cuestionada por los com­pradores, algunos nego­ciantes han optado por pro­mover ofertas y especiales como es el caso de la carni­cería en la que labora Alicia Herasme, en el Merca.

Esta semana, por ejemplo, tienen la pierna de cerdo, al por mayor, a RD$84 por li­bra, y productos ahumados como chuleta y “masita” a RD$100 y RD$115 la libra, respectivamente.

SEPA MÁS

La población se aleja

Compradores

Con las dudas frente al consumo de cerdo y la escasez del pollo los do­minicanos ya están tra­tando de variar sus co­midas diarias. María Ro­dríguez se afanaba en conseguir carne molida de res para su almuerzo de este viernes. “Yo has­ta estoy haciendo más vegetales, porque todo está caro, y uno no pue­de”, externó la ama de casa, mientras Ramona Martínez se quejaba de la variación de los pre­cios.