Eduardo Estrella sobre el Código: “El pleno tiene la última palabra y escogerá lo que entienda más conveniente”

Paul Mathiasen

Santo Domingo, R.D.

“El pleno tiene la última palabra y escogerá lo que entienda más conveniente”, dijo Eduardo Estrella, presidente del Senado, al referirse al posible conocimiento del informe sobre el proyecto de Ley del Código Penal.

Estrella fue cauto y dijo que todo debe estudiarse “sin prisa pero sin pausa” y que ellos como Senado deben tomarse su tiempo para estudiar esta iniciativa.

“Creo que la Cámara (diputados) se tomó su tiempo. Tenemos que sacar un buen Código, creo que lo que hizo la Cámara fue un buen trabajo, pero también es un Código que se puede enriquecer. Lo que creo es que no debe traer ninguna desesperación, escuchar los sectores, ver las diferentes propuestas, y que los legisladores voten”, expresó Estrella.

En ese sentido, reiteró que el pleno tiene la última palabra y que escogerá lo que entienda más conveniente: “La última palabra de un Congreso la tiene el pleno”.

Estrella también dijo que no han recibido presión de ningún sector y que cada uno tiene su posición.

“Le está hablando uno que no está de acuerdo con las tres causales. Cada sector tiene que entender que el Congreso tome su tiempo. No podemos alterar los ánimos. No hay ningún tipo de presión de nadie, ni lo habrá. Nadie nos ha querido hacer presión”, dijo el presidente del Senado a su salida de la rendición de cuentas de ese órgano legislativo.

Redición de cuentas

Durante su discurso de redición de cuentas, a pocos días de cumplir un año como presidente del Senado, Eduardo Estrella hizo énfasis en la cantidad de trabajos e iniciativas aprobadas, así como las reformas hechas dentro de la estructura legislativa.

Sobre la actividad legislativa, la Cámara Alta aprobó 443 iniciativas de leyes y resoluciones, más del doble del año anterior, conocidas por el pleno en 63 sesiones, de acuerdo con Memorias de una gestión 2020-2021.

“Es digno destacar la labor de las senadoras y senadores que solamente en las comisiones han sobrepasado las 1,050 horas de trabajo, lo que comparado con las 290 del año anterior, indica que se ha triplicado. Esto, sin incluir las sesiones en el Hemiciclo y lo propio en sus oficinas en el Congreso y en las provincias. Lo que confirma una asistencia histórica superior al 95% al trabajo legislativo por parte de los legisladores de la Cámara Alta”, declaró Estrella.

Resaltó la aprobación de proyectos como la prohibición del matrimonio infantil, la ley de zona especial de desarrollo fronterizo, la ley de creación del Ministerio de Vivienda, la modificación de la ley de sucesiones para eliminar los impuestos a los herederos de fondos de pensiones, entre otras.

Por otro lado, Estrella dijo que el pago de las prestaciones laborales de todo el personal, tanto de las oficinas senatoriales de los 29 senadores salientes, las remociones naturales en cualquier cambio de gestión y las desvinculaciones voluntarias, todas estas ascendentes a más de RD$375 millones al mes de junio 2021 y no queda ninguna pendiente.