Diputada del PLD dice que el ministro Franklin García Fermín cobra dos salarios de la nomina pública

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La diputada por la provincia María Trinidad Sánchez por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Priscila D’Oleo, denunció que el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, aparece cobrando un salario en dos nominas públicas.

“…Yo me pregunto que si todos los prestamos que hemos aprobado aquí son para pagarle los casi 600,000 pesos que cobra Franklin García Fermín cuando cientos de desvinculados que no han recibido sus honorarios y yo no he visto alguna de las ayudas sociales que es la razón principal”, argumento la vicevocera de la bancada peledeista de la cámara baja.

Además aseguró que hace más de seis meses que envió una comunicación a la Dirección General de Ética, que dirige Milagros Ortiz Bosch, poniendo en evidencia al ministro de Educación Superior Franklin García Fermín.

Durante su participación en la sesión realizada este martes, la legisladora llamó al presidente Luis Abinader a investigar a los funcionarios de su Gabinete por las supuestas irregularidades que cometen en sus funciones.

D`Oleo también expresó su preocupación su preocupación por la poca empatía que han mostrado algunos ministros y directores con los legisladores.

“Cuando yo voy y solicito información para hacer la función de legislador de fiscalizar, a mí se me tiene que atender; porque si esos ministros y directores están sentados ahí es porque nosotros les aprobamos presupuestos”, señaló la diputada.