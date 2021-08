Ray Guevara apoya designar a mujeres y jóvenes en cargos

Santo Domingo, RD

El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, abogó por­que se le dé participación en los cargos públicos a mujeres y jóvenes honra­dos y trabajadores.

“Cuando hablo de la juventud yo no me re­fiero a una juventud que va a los cargos con una palabra que está de mo­da ahora, ‘a buscar lo mío’, no es esa, me re­fiero a la juventud abne­gada, trabajadora, hon­rada, llena de ilusiones, de esperanza y con un gran sentido de compro­miso”, enfatizó.

Sostuvo que eso le ha­ce rememorar los ideales de los padres de la Patria y de otros jóvenes trini­tarios, que “no fueron a buscar lo suyo, fueron a buscar lo nuestro, que es la República Dominicana inmortal y eterna”.

En cuanto a las muje­res, expresó que la consti­tución dominicana habla de cargos para hombres y mujeres, para combatir la discriminación en el ac­ceso de las féminas en las posiciones públicas.

Sostuvo que aunque se ha avanzado, queda mucho todavía por recorrer.

Señaló que en la integra­ción del Pleno del TC siem­pre ha habido tres mujeres, pero entiende que aún es insuficiente.

Resaltó que el TC ha practicado con el ejem­plo, ya que cuenta con un grupo de mujeres al fren­te de importantes depar­tamentos.

Ray Guevara habló du­rante la toma de posesión de la nueva secretaria del TC, la abogada Grace Ven­tura Rondón, quien sustitu­ye al renunciante abogado Julio César Rojas Báez.

Milton Ray Guevara es un abogado, de 73 años, quien se ha destaca­do como un prestigioso juez y constitucionalista dominicano. Fue sena­dor de la República Do­minicana durante el pe­ríodo 1998-2002.