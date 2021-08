Ángel Rondón pide oraciones por su hijo menor quien está en cuidados intensivos

El motivo de causa mayor que motivó el receso del juicio de fondo seguido a los imputados en el caso Odebrecht es que el hijo menor del empresario Ángel Rondón está en cuidados intensivos.

Así lo informó Rondón en su cuenta de Twitter al pedir oraciones por la salud de su hijo.

“Me presenté a la audiencia el día de hoy como siempre lo he hecho desde que inició este proceso, y tuve que pedirle al tribunal nos permitiera salir de la misma porque me hijo más pequeño ha sido ingresado y está en cuidados intensivos…Soy ser humano por encima de todas las cosas. Les pido por favor sus oraciones. Gracias a todos” explicó Rondón.

En la audiencia de hoy, la defensa de Rondón continuaría su discurso de cierre de sus alegatos con lo cual buscan demostrar la inocencia de su cliente, bajo el alegato de que no existen pruebas del Ministerio Público para condenarlo por sobornos.

Me presenté a la audiencia el día de hoy como siempre lo he hecho desde que inició este proceso, y tuve que pedirle al tribunal nos permitiera salir de la misma porque me hijo más pequeño ha sido ingresado y está en cuidados intensivos.@EmeryColomby @JoseMMinier @fernanramosp