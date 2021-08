Software desde la niñez, una gran apuesta

CÉSAR ARMANDO PÉREZ

Santo Domingo, RD

El Congreso Nacional debe introducir un proyecto de ley en el que se incluya esta materia en las escuelas, para que nuestros estudiantes se apasionen desde pequeños con una de las carreras del futuro: la programación. Sin lugar a dudas, vivimos en un país lleno de talentos.

A través de los años he conocido un gran número de personas que goza de mi admiración, no solo por sus excepcionales características personales, sino por su gran intelecto, específicamente en el área del desarrollo de software.

Algunos tuvieron la gran oportunidad de descubrir esta hermosa profesión desde muy temprana edad, y otros, como yo, la descubrimos en la adultez.

Desde muy jóvenes nos explican de manera detallada la importancia que tienen todas las materias impartidas en la escuela. Indiscutiblemente, los temas tratados en nuestras aulas a temprana edad son indispensables para el buen desarrollo intelectual y social de nuestros niños y jóvenes. Sin embargo, hay una realidad innegable. y es que, una vez terminado el ciclo educativo, la mayoría de nosotros no vemos el valor y la importancia de la trigonometría y de la clorofila aplicado a nuestras vidas cotidianas, por mencionar algunos temas.

Incluir el desarrollo del software en nuestras escuelas no llevaría a todos nuestros estudiantes a ser programadores. Pensar así me convertiría en un idealista empedernido, aunque sí cabe destacar que podría crear un interés particular en algunos de nuestros egresados escolares, interés al que nuestro país puede sacarle provecho.

Como nación, tenemos que cambiar la idea de lo que exportamos. No solo debemos tener un especial enfoque en los diversos productos que actualmente hacemos llegar a naciones extranjeras, sino también al conocimiento. Preparando a nuestros estudiantes para que estén listos para la realidad tecnológica que enfrentan nuestros países no solo ayudará a que muchos de ellos encuentren una vía de ingresos estables, sino que también pondrá a República Dominicana como referente ante el mundo en el área del desarrollo del software.

El desarrollo de software no solo fomenta la creatividad, sino también la innovación. Jóvenes preparados en esta área , además de brindar sus servicios a empresas internacionales, tendrían las herramientas intelectuales para crear productos que harían que nuestra economía crezca significativamente.

Tomemos como ejemplo compañías como Facebook, Google y Apple, empresas que sin el desarrollo del software simplemente no existirían y que brindan importantes aportes a la economía americana. Sin embargo, quizás no todo sea tan maravilloso como lo anteriormente expuesto.

Para alcanzar todo esto debemos no solo preparar un personal docente competente, sino también adecuar nuestras escuelas con las herramientas necesarias para el buen aprendizaje de tan importante campo. Definitivamente una meta no tan fácil para nuestro país y que tomaría tiempo en alcanzar.

El autor es Ingeniero en software Graduado de Farmingdale State College SUNY