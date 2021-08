Padres llevan a vacunar a sus hijos para el retorno a clases presenciales

Gabriel Coplin

gabriel.luis@listindiario.com

Santo Domingo, RD

A pe­sar de que aún faltan dos meses para el nuevo año escolar 2020-2021, los padres quieren “enviar se­guros” a sus hijos para el retorno formal a las aulas, y algunos están de acuer­do con esta nueva disposi­ción.

Por eso, estos padres apro­vecharon ayer para ir a inocular a los suyos contra el mortal patógemo.

Tal es el caso de Milton Arturo Pérez, de 41 años, que fue a acompañar a su hija, Karen Chamin Pérez, de 16, a inocularse para que esté “segura tempra­no”.

Milton está de acuerdo de que Karen, que actual­mente cursa el tercero de bachillerato, vuelva a los cursos a recibir enseñan­za. “Claro que sí, estoy de acuerdo en que vuelva a clases presenciales; eso me motivó a traerla a va­cunar, para que se ponga sus dos dosis y esté más segura ante el virus”, dijo.

Asimismo, exteriorizó que en la virtualidad la chica tuvo distintos inconvenientes, como fallas en el internet y la luz. Al tiempo, recalcó que ella “va a seguir aprendiendo más cuando retorne a clases”.

Destacó, además que ya le indicó que mantenga todas las medidas necesarias en el recinto escolar y que “haga menos coro”. “Yo como padre le he indicado que mantenga su higiene y todo el protocolo de bioseguridad aunque tenga sus dos vacunas y que no me haga mucho coro en el colegio”, dijo.

De su lado, una señora llevó a sus vástagos de 13 y 14 años para que reciban el preparado de Pfizer para que cuando vayan a recibir la enseñanza cara a cara, estos estén totalmente inmunizados.

“Yo vine a acompañar a mis dos niños a ponerle su primera dosis de Pfizer. Yo también vine a acompañarlos para la vuelta a clases y para que estén totalmente inmunizados. Yo estoy de acuerdo de que ya regresen a las clases con todas las precauciones; cuando le vaya a preparar sus mochilas le pondré su gel desinfectante, y sus mascarillas para que siempre la usen. Le dije que no estén en grupo y que se cuiden mucho”, expresó de forma textual la mujer.

José Peña, quien procreó a dos jovencitas de 12 y 13 asistió al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte para que sean favorecidas con la inmunidad. A seguidas, reveló que en el colegio donde estudian sus hijas le notificaron que estas deben haber completado su ciclo de inmunización antes del nuevo año estudiantil.

Peña, expresó a un equipo del LÍSTIN DIARIO que ya se reunió con las pequeñas para darles instrucción de las medidas correctas que tendrán que llevar a cabo dentro del plantel educativo.

“Tenemos la responsabilidad como padres de proteger a nuestros hijos, todos debemos cooperar y colaborar para ver si salimos de esta situación en que nos encontramos”, añadió el señor.

Educación Superior

Los estudiantes universitarios también tendrán que volver a sus altas casas de estudios de manera presencial a partir del próximo semestre.

Algunos padres continúan incentivando a sus hijos adultos a que se preparen para el posible regreso de la normalidad.

Genoveva Caamaño, es madre de Isabella Dominici de 21 años que casi culmina la carrera de diseño industrial en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Ambas se preparan para el retorno a las clases presenciales.

“Yo estoy de acuerdo con que las clases de reanuden porque tenemos que irnos reintegrando a la normalidad y nuestro sistema, nuestro Gobierno, nos está protegiendo y nos está brindando las vacunaciones para que podamos regresar a nuestra vida normal”, dijo la madre.

La joven que recibió su segunda dosis de AztraZeneca exteriorizó que se le ha hecho “un poco difícil” el conseguir una pasantía porque algunas empresas no están recibiendo pasantes por la pandemia.

Expresó que: “Si la gente se vacuna, es bueno para que uno ya pueda tener más libertad.”