Jandy Ventura piensa crear fundación para seguir obras de Johnny

Santo Domingo, RD

En la salida de la misa por el novenario del merenguero Jhonny Ventura su hijo Jandy dijo la mañana de este domingo que continuará con el legado de su padre, y que creará una fundación para seguir con las obras que realizaba el "Caballo Mayor”.

“De los planes que teníamos voy a tratar de realizarlos todos, aunque eran muchos. Yo le acababa de hacer un estudio de grabación porque pensaba regrabar toda su música y vamos a ver cómo lo vamos haciendo parte por parte como quería hacer", expresó.

Dijo que tenían en planes hacer una fundación para seguir haciendo la obra que "él hacía sin nosotros saber”.

Ante las obras en secreto que realizaba Johnny Ventura, Jandy manifestó su conmoción al enterarse por las personas que acudieron a la honra de los actos fúnebres, de las múltiples ayudas que brindaba su padre a personas de mucha necesidad y que sobre todo él y su familia desconocía.

“Antes de ayer y ayer me di cuenta que no fueron ni una ni dos ni tres las personas que se me acercaron a decirme y darme gracias, ya que decían que por mi papá tenían casas, estaban graduados, tenían zapatos y muchísimas cosas, muchísima gente que nunca él lo dijo, ni nunca lo hizo saber, o sea no le interesaba (que se supiera)”, explicó.

Asimismo, resaltó que en estos momentos la familia busca tratar de pasar la pena de perder a un familiar todos juntos, debido a que ha sido un choque de emociones que aún en medio de la tristeza y dolor han podido ver al pueblo dominicano desbordándose en el último adiós al “Caballo Mayor”.

“Aquí estamos todos, no se quedó ni un hijo, nadie, vinieron mi familia, su familia, mis hermanos, sobrinos y nietos”, dijo la viuda de Ventura.