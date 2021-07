Raquel Arbaje deja claro que es a niños dominicanos que está dirigido plan para dotar acta de nacimiento

Santo Domingo RD

La primera dama, Raquel Arbaje, salió al frente de una serie de comentarios en las redes sociales, luego de anuncio del Gobierno de iniciar un plan junto a diez organizaciones para dotar de acta de nacimiento a unos 200 mil niños que no han sido declarados.

Esto generó que mucha gente dijera que esos niños son de padres haitianos, a lo que Arbaje respondió que “se dijo niños y niñas dominicanos. Y esto es un acuerdo entre Procuraduría, Junta Central Electoral, Suprema Corte de Justicia, el SNS, Salud Pública, entre otras. Todo bajo riguroso control legal. Estas entidades son sumamente apegadas a la Ley”.

Eso no satisfizo a usuarios de Twitter que siguieron cuestionando el plan, y la primera dama expresó: “Hago constar, para. Evitar malentendidos, somos dominicanos. No damos actas de nacimientos a extranjeros. De cualquier nacionalidad. Ciertamente y han reducido, tenemos muchas parturientas de Haití, pero el ofrecer por humanidad no significa ofrecer nacionalidad”.

Para dar por terminado el tema recalcó que “Gente querida, no gasten energías pensando que el Estado dominicano va a dar actas de nacimientos a extranjeros. Una cosa es ofrecer, por humanidad, servicios a las parturientas extranjeras, las actas de nacimientos son para los niños y niñas dominicanos. Caso cerrado, a trabajar” , puntualizó Arbaje quien es presidenta del Gabinete de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno.

Ese programa cuenta con la cooperación del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Unicef).