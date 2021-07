Asesinato de mujeres en La Zurza fue causado por vieja riña juvenil

Gabriel Coplin

Santo Domingo, RD

Familiares de Aracelis Manzueta Santiago, una de las dos mujeres asesinadas anoche en La Zurza, señalaron que los motivos fueron viejas rencilas juveniles.

La noche del pasado martes fueran llevados los cuerpos sin vida de Aracelis Manzueta Santiago de 36 años y Vanessa Antigua Mejía (enfermera) de 25, ambas con impacto de bala en la cabeza, a la Clínica Cruz Jiminián.

“Eso comenzó por medio de una riña de muchachos y llegó hasta ahí; Aracelis estaba buscando solución porque a la otra persona que está presa le habían roto un diente en el pleito y ellos para no seguir el problema querían ayudarlos con los gastos y la otra persona no quiso entrar en acuerdo y lo quería era que la metieran presa. La hermana de Aracelis, que se llama Soraida y la hija estaban presas por medio de la riña y cuando llegó el dia de la audiencia el juez le dio libertad mediante una fianza porque vio que el asunto no era tan grande para someterla a coerción”, dijo de manera un primo de la señora Manzueta.

Asimismo, Efraín Manzueta, padre de la mujer de 36 años, contó a un equipo de este medio que una dama llamada Indhira, quien perdió el caso, no estaba satisfecha con la decisión y tras salir de la Fiscalía dijo que “yo sé lo que voy a hacer para seguir ganando”.

Efraín añadió que Indhira procedió a llamar a su progenitor, quien es teniente pensionado y a su hermano para que agredieran a Aracelis Manzueta.

Aproximadamente a las 7:00 de la noche los hombres identificados como "Negro Araujo y Alexander Araujo", acribillaron a la referidas jóvenes y también resultó afectado José Manuel Ureña, de 36 años.

Cabe destacar que la enfermera, Vanessa Antigua, “no estaba incluida en el problema”, y solo estaba visitando el lugar.