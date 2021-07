Rondón llama “desconsiderados” a fiscales por confiscar casa al papá de Abinader

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El imputado en el caso Odebrecht, Ángel Rondón, dijo que el Ministerio Público ordenó la confiscación de una serie de inmuebles para ser investigados por el caso de sobornos, entre ellos una casa que le había vendido al padre del actual presidente Luis Abinader.



El ex representante comercial de Obdebrecht en República Dominicana dijo que lo llamaron para pedirle la relación que tenía con Luis Abinader y con su padre, Rafael Abinader (fallecido en 2018).



"Yo me imagino lo que él se enojó, porque ellos querían entender que yo tal vez lavaba y hacía operaciones raras con don Rafael Abinader", explicó Rondón.



Dijo además que “ellos han ordenado la confiscación de una serie de inmuebles, y de empresas que yo puedo tener un 20 por ciento (de las acciones), pero hay una confiscación que debe llamar mucho la atención, y ese Ministerio Público, independiente, eh… ha solicitado la confiscación de una casa que yo le vendí al papa del presidente Luis Abinader, a don Rafael Abinader, que se la vendí en 2007…, eso yo se lo vendí no a Luis Abinader, al papá de Luis Abinader”, indicó Ángel Rondón.



La casa que está en la Ángel Severo Cabral número 14, fue una operación comercial, según lo explicó el imputado, quien además dijo que el Ministerio Público “desconsideró” al padre del ahora presidente “ya casi en el ocaso de su vida”.



La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pidió este este martes a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, condenar a los seis implicados en el caso Odebrecht.



Para el imputado Ángel Rondón la Pepca solicitó 10 años de prisión, quien es ex representante comercial de Odebrecht en la República Dominicana y señalado como la persona que repartió los sobornos en el país.



Rondón señaló que su defensa iniciará la intervención este jueves, donde deberán presentar las pruebas ante el Tribunal.