Director de la ONDA niega ser "Don Rubén", el del audio viral

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El director nacional de la Oficina de Derecho Autor, José Rubén Gonell Cosme, negó esta mañana que sea su voz la que se escucha en vídeo viral, donde se escucha a una persona ofrecerle mejoras en sus condiciones de trabajo a una empleada subalterna.

Gonell Cosme llamó al programa radial Sol de la Mañana, de Zol 106.5 FM, y negó en primer término que la joven del audiovisual trabajara en la entidad.

“Ese no soy yo. No es mi forma de hablar y otra es que nunca he tenido la necesidad de sonsacar a nadie. Soy una persona con mucha humildad. El que me conoce lo sabe”, dijo Gonell Cosme en la entrevista.

Gonell dijo que esa joven no trabaja en la Oficina Nacional de Derechos de Autor y que él no la conoce.

“Nosotros no tenemos la necesidad, estamos muy tranquilo”, dijo el funcionario durante la llamada telefónica.

En redes sociales se ha difundido un audiovisual donde una joven recibe una llamada telefónica, de parte de su jefe, a quien identifica como “Don Rubén”. En el audio se escucha ofrecer al hombre mejores condiciones laborales e incluso contratarle el camión o la camioneta del esposo de la joven en “la compañía” para que los ingresos de la casa mejoraran.

La Onda tenía pautada una actividad para esta mañana pero se informó que fue suspendida.