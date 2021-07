Abinader ve buena señal de confianza empresarial

Ricardo Santana

Santiago, RD

El presidente Luis Abina­der en compañía de eje­cutivos de la Asociación Popular de Ahorros y Prés­tamos (APAP), encabezó ayer el primer palazo que dejó formalmente inicia­do los trabajos de cons­trucción del edificio de la regional Norte de esa enti­dad financiera, con asien­to en esta ciudad.

El proyecto estará ubi­cado entre la Avenida Es­trella Sahdalá y la calle Benito González, del sec­tor La Trinitaria, en el mis­mo casco urbano de esta ciudad.

El edificio, de cuatro ni­veles, tendrá una inver­sión de 758 millones de pesos y estará habilitado en un área de 7,718 kiló­metros cuadrados, dijeron ejecutivos de la entidad fi­nanciera.

El presidente de la jun­ta de directores de la APAP, Laurence Hazoury, declaró, en el discurso central del ac­to, que la obra dispondrá de características de sostenibi­lidad ambiental.

También contará con sis­temas de eficiencia energé­tica, estación de carga rápi­da para vehículos eléctricos, paneles solares y estaciona­miento para bicicletas.

Por igual constará de un paisajismo que estará inte­grado por especies que son emblemáticas de Santiago, con el propósito de garanti­zar el equilibrio de desarro­llo urbanístico que aglutine las partes los aspectos am­bientales, como parte del negocio.

Hizo notar, que como parte del crecimiento cons­tante del negocio, Apap trabaja en un proceso de transformación, con pro­ductos, servicios y canales más digitales y que la inno­vación y la digitalización son partes esenciales.

Habla el Presidente

Al intervenir en el acto, el presidente Abinader desta­có los aportes que hace a la economía nacional la APAP, principalmente en el sector de la construcción.

Proclamó que la nueva edificación de la Asocia­ción Popular de Ahorros y Préstamos cumple con el objetivo principal de su Gobierno, que consiste en

la creación de nuevos em­pleos y que el proyecto de­muestra la confianza del sector económico en el desarrollo nacional.

Para el Mandatario, no hay grupo importante que no tenga un proyecto o no esté desarrollando una iniciati­va de ampliación de sus ne­gocios.

DESARROLLO

Viene más

Con muestras de com­placencia, pero sin agre­gar detalles especificos, el presidente Abinader anunció que otro grupo empresarial iniciará en los próximos días otra importante obra en la cercanía donde se cons­truye el edificio regional de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.

La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) es una institu­ción financiera priva­da, de carácter mutualis­ta, creada mediante Ley No. 5897, del 14 de ma­yo de 1962.