El fin de semana se tiñe de rojo en dos provincias de región Este

Javier Flores

javier.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El fin de semana que recién concluye fue el primero en varios meses con una apertura casi total de todos los negocios, con un toque de queda flexible que inicia a las 11:00 de la noche y dos horas libres de tránsito, la percepción sería que el dinamismo de la economía y el ambiente del retorno de la vida nocturna tomarían los principales titulares de los medios de comunicación.

Sin embargo, no fue ni la reapertura económica, ni los casos de Covid-19 si no los hechos violentos ocurridos entre viernes, sábado y domingo, principalmente en la región Este, los que se llevaron la atención durante el fin de semana.

Tragedia en Higüey

El sábado en Higüey, Anyelo Joel Santana Cedano, de 39 años de edad, mató a seis personas e hirió a otras seis tras abrir fuego luego de agredir a su esposa por celos, en un hecho ocurrido en el sector 21 de Enero de esa ciudad de la región Oriental.

Las víctimas mortales fueron Victoriana Villa Santana, los hermanos Digna y Carlos José Cuevas, Ezequiel Pérez, Ronny Lizandro Peguero y Miguel Ángel Pilier Cedano. Entre los heridos están Ángela María Acosta, David Manuel Castro Hernández, Johnny Iván Arias, Cecilio Reynoso, Rafael Américo y un menor de 12 años, cuyo nombre se hace reserva, quienes fueron curados y despachados.

Versión de su pareja

Según Ángela María, quien resultó herida, ella y Anyelo llevaban aproximadamente un mes separados, ya que éste la celaba de manera constante y que cada vez que llegaba a la casa era objeto de frecuentes maltratos.

Agrega el informe que luego de herirla, éste salió en una jeepeta y atacó a las demás personas con una pistola que portaba de manera legal, pero con la licencia vencida desde el 2019.

Además, el agresor dejó abandonado su vehículo y despojó de manera secuencial a dos personas de sus respectivos automóviles para seguir huyendo, para de igual manera dejarlos abandonados en lugares distintos.

En esas circunstancias, Anyelo, quien figura con un registro policial por violencia doméstica, fue perseguido por una patrulla policial y se refugió en un taller de mecánica, desde donde atacó a tiros a los policías, quienes respondieron la agresión, resultando éste con las heridas que le provocaron la muerte.

Asalto, muerte y violación

En Hato Mayor, el hacendado José Laureano fue atacado a machetazos en su propia finca mientras que su pareja fue violada sexualmente, presuntamente por dos haitianos, uno de ellos empleado suyo, en un hecho ocurrido en una comunidad rural.

Laureano, de 53 años, compró hace poco tiempo la finca, que visitaba con frecuencia, pero residía en La Romana.

El reporte forense indica que el cadáver presenta heridas en distintas partes del cuerpo. Tras darle muerte a Laureano, los asaltantes violaron sexualmente a su novia, a quien abandonaron en un cañaveral a varios kilómetros del lugar.

La mujer reveló que los dos asaltantes eran haitianos y que cargaron con todas las pertenencias de su novio, dentro de las cuales estaban dinero en efectivo, su arma de fuego, y su camioneta, la que dejaron abandonada.

Los dos atacantes haitianos siguen prófugos y son buscados activamente por las autoridades policiales para su detención.

CLAVES

Psicóloga advierte

La psicóloga Heidy Camilo conversó con LISTÍN DIARIO e indicó que aunque no haya sido el caso particular de Anyelo Joel Santana Cedano, muchas personas tienden a dar lo que denominó como “señales alerta” antes de una tragedia como la del sábado. “Yo no puedo hablar de esa persona en especifico…tendría que conocer el caso de manera personal pero en muchas ocasiones hay personas que van dando señales de alerta como el aislamiento voluntario, el consumo excesivo de alcohol…muchas veces cortan vínculos emocionales importantes…y a todo eso hay que ir prestándole atención”, explicó Camilo.