Denuncian juicios sumarios a detenidos por protestas en Cuba

AP

La Habana, Cuba

Familiares y amigos de cubanos arrestados en medio de las inéditas protestas recientes denunciaron que las autoridades judiciales realizan procesos sumarios contra los manifestantes esta semana, en momentos en que las autoridades de la isla son blanco de críticas de organizaciones internacionales y gobiernos por la respuesta contra la gente que reclamó en las calles.

Martha Acosta, madre del artista plástico Carlos González Acosta, dijo a The Associated Press que su hijo había sido sancionado a diez meses de prisión el martes bajo el delito de desorden público, sin que se le diera tiempo a ella para presenciar el juicio en el Tribunal de Centro Habana, pues no se le informó hasta ese mismo día cuando la vista oral ya había pasado y pese a que estuvo pendiente hasta último momento.

“No me parece justo. Mi hijo no tiene antecedentes, no es un delincuente”, expresó Acosta, quien indicó que la familia apelará la sentencia el viernes, como lo establece la ley.

El artista de 38 años, quien ya fue llevado a la cárcel capitalina de Valle Grande, es uno de un número no precisado de personas arrestadas entre el domingo 11 y el lunes 12 en medio de protestas antigubernamentales con demandas variadas, desde los cortes de luz, las colas y el desabastecimiento, hasta cambios políticos. Fueron las primeras manifestaciones en la isla de tal magnitud en décadas.

Las autoridades no han dado cifras de la cantidad de arrestados, pero el canciller Bruno Rodríguez dijo la víspera que todos los casos se ajustan a la ley, al tiempo en que negó rotundamente que existan desaparecidos o no identificados entre los detenidos, menores de edad presos o que sometiera a torturas a alguien, como indican mensajes por redes sociales.

El jueves, el gobierno de Estados Unidos aplicó sanciones y puso en una lista negra al ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera y a la Brigada Especial del Ministerio de Interior —conocidos como “boinas negras”—, por haber participado en los arrestos a los manifestantes.

CIFRAS

600

Un listado de la organización Human Rights Watch difundido el jueves registraba más de 600 nombres de detenidos —algunos de los cuales ya estaban en libertad este viernes—, y el director del periódico independiente El Toque, José Jasán Nieves, indicó que sumaban alrededor de 537. “Son muchas las personas que aún no han podido ser registradas”, dijo Nieves.