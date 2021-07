Ginnete Bournigal se siente "muy triste con decisión del PRM" de continuar con Eduardo Estrella en presidencia del Senado

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La senadora por Puerto Plata, Ginnete Bournigal, alegó sentirse triste tras enterarse de la decisión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de repetir al senador por Santiago, Eduardo Estrella, en la presidencia de la cámara alta.

"Me enteré igual que ustedes, me enteré igual (por la prensa). Y solamente quiero decir que aspiré porque creo que tenía el derecho como perremeísta y no voy a hacer más comentarios sino que yo creí que estaba en el Partido Revolucionario Moderno", dijo la legisladora.

Al ser entrevistada en el programa “Tu Mañana”, producido por el portal audiovisual Cachicha, Bournigal expresó que por igual se enteró de esa decisión a través de los medios de comunicación ya que no fue partícipe de la reunión de la dirección ejecutiva y que no le consultaron, ni a ella ni a los demás aspirantes a la posición.

En el día de ayer, el presidente del PRM José Ignacio Paliza informó que la dirección ejecutiva de esa organización política había decidido repetir a Estrella y a Alfredo Pacheco como presidentes de ambas cámaras legislativas.

Por igual se ratificaron todas las posiciones en los bufetes directivos de ambas cámaras. El PRM tiene mayoría en ambos hemiciclos y puede decidir con facilidad quién ocupe la presidencia de los espacios legislativos. Este sería el segundo año seguido de Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco en las presidencias de las cámaras.

Sus palabras

"Me enteré igual que ustedes, me enteré igual. Y solamente quiero decir que aspiré porque creo que tenía el derecho como perremeísta y no voy a hacer más comentarios sino que yo creí que estaba en el Partido Revolucionario Moderno.

Reitero, el nombre del partido implica muchas cosas… lo único que lamento, como digo, es enterarme por la prensa en esta época hermosa de la comunicación y yo acataré lo que diga mi partido pero me siento muy triste.

Había más candidatos que merecen tanto respeto como yo, porque creo que un senador de una provincia por más pequeña sea es igual a los demás. Yo no tengo más comentarios que decir. Solamente lamento haberme enterado por la prensa y que había un compromiso, había un acuerdo, ratificado con el señor Eduardo Estrella, yo no tenía conocimiento y me enteré igual que ustedes por la prensa y solo lamento que estamos en un partido moderno.

Yo espero que mis palabras lleguen, mi sentir también, lo que les estoy diciendo a ustedes es muy fácil de entender y yo lo dejo de ese ancho como dicen en Moca".