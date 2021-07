Baja la ocupación de camas UCI en centros Santiago

Ricardo Santana

Santiago, RD

Las ocupaciones de camas en las unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y las salas especializadas para pacientes de Covid-19 en los principales centros de salud públicos y privados, han bajado en Santiago, según médicos consultados y autoridades.

“Sí, tenemos una baja importante de los internamientos a causa de coronavirus y eso nos alegra”, dijo un infectólogo de la clínica Unión Médica del Norte.

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, reveló que todos los indicadores están mostrando una tendencia a la baja de personas infectadas del virus.

Para Rivera, es importante que hasta el día de ayer, de 2,677 camas especializadas habilitadas para pacientes afectados del Covid 19 en centros de salud públicos y privados del país, solo habían ocupadas 723 y que eso es un buen indicador.

Ayer el proceso de vacunación para la primera, segunda y tercera dosis continuaba normal en Santiago, aunque con menos centros habilitados.

A la casa temprano

A pesar de que el toque de queda comienza a las 11:00 de la noche, los santiagueros se recogen en sus casas antes de las 10:00 de la noche.

“Nos acostumbraron a trancarnos temprano en nuestras casas, una van de cal, otra de arena, antes de la pandemia estaba a punto de perder a mi esposa y mis hijos, llegaba de madrugada y eso no le gustaba, ya me recojo bien temprano, aprendí que en las calles no se busca nada”, declaró el abogado Jorge Montero.