Los buhoneros de la Duarte con París empiezan a quejarse

Helenny Amparo

helenny.amparo@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Han pasado menos de dos días desde que se iniciaron los trabajos para el remozamiento de la intercepción de las calles Duarte con París y ya una nube de quejas e inquietudes comienzan a formarse sobre el proyecto que promete poner fin a los días de desorden y arrabalización en la zona.

La falta de espacio entre las barreras y los locales comerciales, bajas en las ventas y molestia de quienes aseguran quedaron fuera de los listados de beneficiarios, son de los primeras reacciones negativas que le llueven al plan de remozamiento que había sido planificado desde la gestión como alcalde del actual ministro de Turismo, David Collado.

El proyecto comenzó a tomar forma el pasado 28 de junio cuando en un acto protocolar se anunció la, hasta ese momento, utópica obra.

“El proyecto se ve bien, pero las ventas no. Esto esta malo”, externó Manuel Geraldino, propietario de un pequeño local en la calle París y quien a puro pulmón invitaba a los transeúntes a visitar su comercio.

Según Geraldino, los lunes son de los días de más “movimiento” -refiriéndose a las ventas- por lo que usualmente destapa entre siete y ocho pacas de ropa; este lunes solo abrió cuatro.

“Imagínate, yo sé que no se está vendiendo y no me voy a volver loco a poner to’ la mercancía ahí”, señaló.

De su lado, Wanda Núñez, empleada de otra tienda de ropa de segunda mano, explicó que “las ventas han bajado muchísimo” y que hasta el mediodía de este inicio de semana solo habían vendido el 5% de lo que comercializan regularmente.

Oscuros callejones

Otra de las quejas que externaron los afectados consultados por este medio fue el estrecho pasillo que resultó luego de la colocación de barreras de planchas de zinc y madera para bloquear la vista y el acceso al área de remozamiento.

A ambos lados de la París solo quedan dos pasillos que van desde la calle Jacinto de la Concha hasta la Avenida Duarte, pero en el caso del callejón que quedó debajo del elevado de la 27 de Febrero, el reducido camino ha quedado a oscuras a plena hora del día.

Para Manuel Geraldino, los clientes caminarán con miedo de ser asaltados por la estrechez del callejón.

“Es muy chiquito y la gente va demasiado pegá, en el tumulto si a alguien le quitan algo, nadie se dará cuenta”, detalló.

Oposición y decepción

Aunque los miembros de la Policía Nacional que custodian la obra, aseguraron que durante los desalojos de las mesas y casetas que obstaculizaban las aceras y parte de la vía no encontraron oposición y que durante el transcurso del lunes todo marchaba con tranquilidad, un grupo de buhoneros se acercaron a miembros de la prensa para manifestar su descontento.

Enérgico y con visible disgusto, Jorge Luis Cuevas argumentó que no todos los buhoneros están incluidos en el proceso y que algunos de los que sí serán dotados de módulos de ventas tenían “tres y cuatro meses trabajando”.

De su lado, Alexis Medina exigió a las autoridades que “les busquen una solución” para continuar trabajando.

¿Dónde están los buhoneros?

El presidente de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional, José Antonio Méndez, dijo a Listín Diario que los negociantes ya estaban planificados para la intervención, por lo que algunos están taxiando o colaborando con otros compañeros buhoneros mientras se realiza el reordenamiento.

“Por la pandemia duramos meses sin trabajar, ahora estamos haciendo un sacrificio para después estar mejor”, sostuvo Méndez, al tiempo que indicó que el plan se está haciendo “pedacito a pedacito” para no hacerle tanto daño a los vendedores y no afectar el tránsito.

Presupuesto

La Fundación Acción, Emprende y Transforma, que preside el ministro de Turismo y exalcalde del Distrito, David Collado, es la responsable de la primera etapa de la obra en coordinación con la Alcaldía del Distrito Nacional, con una inversión de RD$100 millones.

CIFRAS

Inicial.

En el acto de inauguración de los trabajos, el pasado 28 de julio, se había anunciado que el presupuesto sería de US$1 millón.

Tiempo.

De acuerdo con las versiones de los comerciantes del área, la primera etapa tendrá una duración de tres meses y luego seguirá la fase dos.

Buhoneros.

Según los datos que maneja la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional, en la Duarte con París y zonas cercanas laboran 700 de 2,600 vendedores registrados en el Distrito.