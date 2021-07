¿Quién puede visitar a Jean Alain en Najayo?

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

Los familiares del ex procurador Jean Alain Rodríguez no pueden visitarlo en la cárcel Najayo, solo sus abogados tienen permitido verlo. Pero este no es un caso particular, ningún privado libertad tiene este acceso, debido a los protocolos por el coronavirus.

De acuerdo a una fuente del Nuevo Modelo Penitenciario, los internos de ningún centro no tienen derecho a visita de familiares por el coronavirus.

“Ese interno (Jean Alain) tiene la misma regla que los demás y hasta que no se recomiende que los internos tengan visita no se permitirá porque todos tienen el mismo trato”, dijo la fuente.

Dijo que Jean Alain está en el mismo pabellón donde están los implicados en el caso Antipulpo y Operación 13 y que todos los internos siguen las mismas reglas.

Dijo que solo se permite la visita de los abogados para garantizar del derecho de defensa del imputado, y esto conlleva un protocolo que inicia con una solicitud por escrito por parte de los profesionales del derecho.

Detalló que el protocolo fue consensuado con el Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) y se cumple a cabalidad con los internos de máxima seguridad y con el resto.