Jean Alain comparte pabellón en Najayo con imputados de casos Pulpo y Operación 13

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD.

El ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, imputado en la Operación Medusa, comparte pabellón en la cárcel de Najayo con los acusados de Antipulpo y Operación 13.

Así lo informó una fuente del Nuevo Modelo Penitenciario, que también dijo que cada recinto dispone de los espacios para garantizar la discreción de los imputados y sus abogados, de acuerdo al protocolo establecido, deben mantenerse a distancia y pueden intercambiar documentos.

Los abogados deben llevar la mascarilla y tenerla puesta todo el tiempo, en el salón hay un agente de seguridad que se pone a distancia.

Jean Alain fue trasladado el miércoles junto a otros imputados en el caso Medusa a Najayo, el grupo está acusado de estafar al estado por más de seis mil millones de pesos.

Están también en prisión por ese caso Jonathan Josel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto y Javier Alejandro Forteza.

Del caso Antipulpo cumplen prisión en la cárcel de Najayo Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, de la Unidad de Análisis de la Oisoe; Fernando Rosa Rosa, ex presidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

Igualmente lo Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, estos últimos tres supuestamente vinculados a Alexis Medina, el principal imputado en este caso.

Mientras que de la Operación 13 están en esa cárcel el ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Dicent; William Rosario y Eladio Batista.