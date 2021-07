Los vaivenes de Karim Abu Naba'a

Redacción digital

Santo Domingo, RD.

Recientemente condenado a un año de prisión, desde su conocimiento en la vida pública Karim Abu Naba'a ha estado envuelto en diversos escándalos relacionados con estafa, falsificación, entre otros, de los cuales ha podido salir airoso sin que se tengan los detalles.

El apodado “Príncipe Karim” nació en la Florida, Estados Unidos en 1984 hijo del hijo de Mustafá Abu Naba'a, empresario petrolero de origen árabe, y de la dominicana Flor Jazmín Nicolás Nader.

Su padre tuvo vínculos con las administraciones gubernamentales de los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

Fue novio de Nicole Fernández, la hija mayor del expresidente Fernández, relación que le dio más notoriedad.

De acuerdo a la periodista Alicia Ortega, a través de El Informe, amparado en su cercanía con Leonel Fernández había traficado con armas por el Aeropuerto Internacional de las Américas, estafó y falsificó documentos para hacerse con vehículos Ferrari, además de amenazar de muerte a varias personas.

Sus controversias han sido también publicadas por él, como un video colgado en Twitter donde mostraba cómo “robarse” el peaje.

Recibió denuncias por usar la pista de la base aérea de San Isidro para correr autos de lujo y jugar con helicópteros a control remoto en ese lugar.

Karim fue acusado en 2008 por un abogado de intento de homicidio y abuso de poder.

En 2012, recién llegado de Miami, fue arrestado en la Fiscalía del Distrito Nacional por un contrato con Ferrari por 10 días y favorecido una garantía económica de 10 millones de pesos, presentación e impedimento de salida.

En 2016 inscribió su candidatura a alcalde del Distrito Nacional por el Partido Demócrata Institucional (PDI), de donde también surgió un escándalo luego de que esa organización política y el propio Karim anunciara que iba a tener como compañera de boleta a Nicole Fernández.

La hija del exmandatario salió en su defensa a decir que la inscripción era falsa mientras Karim aseguraba que se produjo en el último momento.

En ese mismo año, se emitió una orden de arresto en su contra por un embargo ilegal a un grupo de personas que le adeudaban varios miles de dólares, en las que se encuentran Samuel Portes, ligado a sus actuaciones para la condena de un año de prisión.

En 2018, junto al Partido Verde Dominicano, lanzó su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones de 2020. Meses después el Partido Verde anunciaba que Karim ya no sería su candidato a la presidencia, ya que la Constitución de la República y la Ley Electoral vigente establecen las reglamentaciones sobre la doble nacionalidad y “no pueden darse el lujo de pasar todo ese tiempo en el proceso ante la Junta Central Electoral”.

En unas declaraciones el “Príncipe Karim” aseguró que entregó 17 millones para ser candidato a la Presidencia.

Su último escándalo ha sido una condena a un año de prisión, una multa de 500 salarios mínimos y una indemnización de cinco millones de pesos a favor del abogado José Rafael Ariza Morillo, acusado de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, bajo la calificación de difamación e injurias, a través de medios electrónicos.

En esta acusación se señala que Ariza en el ejercicio de sus funciones como jurista de Samuel Portes, recibió en su oficina en 2017, a la señora Charlotte María Jovine Reyes, quien le tomó fotos sin su consentimiento y las vendió a Karim.

Con las fotos supuestamente editadas Karim las publicó en su cuenta de Instagram con varios mensajes.

“Un matón que mató a su esposa es el abogado de Samuel y me está amenazando que me va a meter, sin embargo a Samuel… sistema judicial está colapsado!!! Ariza, matón, comete un mojón. Voy a embargar porque él debe dinero!! Y además tú también me debes!!” Lol”, dice la acusación.

“Luego de esta publicación a eso de las 05:15 realizó la siguiente publicación utilizando la misma imagen diciendo: ´Yo no cojo chantaje de nadie papa!´", continúa diciendo el dispositivo.