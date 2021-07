Madera Arias le pide otra oportunidad al Consejo Nacional de la Magistratura

Javier Flores

Santo Domingo, RD

Alrededor de las 3:30 de la tarde de este jueves fue el turno del actual juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ramón Madera Arias, ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en búsqueda de repetir en su posición o ser designado presidente de la entidad.

En los cinco minutos que les tocaban para presentar sus credenciales, Madera Arias decidió utilizarlos para solicitar "encarecidamente" una segunda oportunidad para seguir en el cargo.

"No pretendo decir nada porque tengo 37 años de vida pública y profesional y ustedes la tienen a mano, y el que la quiera ver que entre a la página del TSE. Sin embargo, aprovecho para solicitar encarecidamente una segunda oportunidad para continuar nuestra misión en servicio de la democracia con la cual no he terminado", manifestó el actual juez del TSE.

Madera Arias recibió preguntas de tres de los miembros del Consejo (Víctor Fadul, Eduardo Estrella y Bautista Rojas) sobre sus experiencias en situaciones específicas acerca del funcionamiento del sistema de partidos y decisiones que ha tomado previamente lo que lo llevo a reseñar su participación en la decisión del TSE acerca de la cuota de género, de la cual dijo sentirse “orgulloso”.

Sin embargo, lo que más sorprendió fue que la procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, no hizo ningún cuestionamiento hacia el juez; luego de que el pasado martes cuestionara repetitivamente al actual presidente del TSE Marcos Antonio Cruz García, sobre la existencia de conflictos internos dentro de la entidad a partir de su llegada en noviembre del año pasado.

Mientras que Cruz García se defendió diciendo que los conflictos que han ocurrido han sido solo “diferencias administrativas”.

Otras entrevistas

El presidente Luis Abinader encabezó las primeras 14 de las 25 entrevistas pautadas por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a jueces titulares y suplentes para el Tribunal Superior Electoral (TSE). Las siguientes 11 entrevistas fueron encabezadas por la vicepresidenta Raquel Peña.

Fernando Fernández Cruz, quien al ser miembro del Tribunal Superior Administrativo (TSA) fue abordado por los miembros del consejo, Víctor Fadul y Bautista Rojas acerca de las competencias tanto del TSA y el TSE con relación a los temas administrativos con naturaleza electoral.

Durante sus respuestas, el jurista determinó que el criterio aplicado sobre ese tema realizado por el Tribunal Constitucional (TC) es "correctísimo" pero que un cambio no le caería mal al sistema político.

"Sin embargo, para eso se necesita cambiar la Carta Magna o cambiar el precedente que ya fue establecido por el Tribunal Constitucional, una ley ordinaria que sea creada contraria a un precedente constitucional podría crear conflictos", argumentó Fernández Cruz.

El tenor cambió con la postulante Aracelis Altagracia Fernández Estrella, a quien los miembros del CNM le realizaron cuatro preguntas acerca del voto preferencial y el funcionamiento estructurar del TSE.

La profesional del derecho argumentó sobre el voto preferencial que comparte el criterio del Tribunal Constitucional y lo considera "democrático".

"Es un voto democrático... porque es un voto directo que favorece al elector ya que permite la elección del candidato que ellos quieran", manifestó Fernández Estrella.

La aspirante Nuris Forchue manifestó en su participación que en algún momento el país tendrá que volver al sistema de voto automatizado.

"Aunque no sea en este momento...tenemos que irnos preparando en esa dirección", agregó Forchue.

La vista pública se realiza en el salón Las Cariátides del Palacio Nacional con los protocolos sanitarios contra la Covid-19.

Además del presidente de la República, el CNM lo integran, los presidentes de las Cámaras Legislativas Eduardo Estrella, del Senado y Alfredo Pacheco, de la Cámara de Diputados; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y la procuradora, Miriam Germán; el senador Bautista Rojas Gómez; el diputado Víctor Fadul; así como la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Magda Nancy Salcedo Fernández, secretaria.

Las vistas públicas se hacen de conformidad a las disposiciones del artículo 27 del Reglamento 1-17 para la aplicación de la Ley Orgánica del CNM.