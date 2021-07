Diputada de San Juan renuncia al PLD

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

La diputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la provincia de San Juan, Fabiana Tapia Valenzuela, manifestó este miércoles su renuncia de esa organización política.



A través de una carta dirigida al presidente del partido, Danilo Medina, y al secretario general, Charlie Mariotti, aseguró que continuará sirviendo a su pueblo, pero de manera independiente, y sin dar razones específicas de su renuncia, Tapia Valenzuela indicó que "las circunstancias la obligan a tomar esta decisión".



“Habría preferido no tener que adoptar esta posición y seguir mi alejamiento silencioso… sin embargo, las circunstancias me obligan a tomar esta decisión” dice la diputada de San Juan en una carta emitida a las autoridades del partido PLD.



Asegura que le tomo tiempo llegar a esa decisión, aunque su liderazgo no se sustenta en un partido político.



“Mi compromiso es inquebrantable con mi provincia San Juan y el país, con todos los compañeros y compañeras que me han brindado su apoyo incondicional siempre y a los cuales daré en toda circunstancia mis mejores energías”