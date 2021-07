CNM inicia primera ronda de evaluaciones de candidatos al TSE

Javier Flores

Santo Domingo, RD

El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader, inició este martes con la primera ronda de vistas públicas a los postulantes a ocupar una posición en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

En el día de hoy están pautados a ser entrevistados por el CNM unos 20 aspirantes de los 79 que hay en total, mientras que los primeros 10 de ellos ocuparon su turno entre las 9 de la mañana y el mediodía.

La primera en ser entrevistada fue Elisa Alexandra Abreu Jiménez, quien fuera asistente legal en el TSE, encargada de archivo y correspondencia, actas de estado civil y desde el 2018 es subdirectora de rectificación de actas en la entidad.

Elisa es una de cuatro mujeres a participar en la primera ronda de las vistas públicas.

Luego de Elisa, siguió Fernando Arturo Francisco quién en su exposición dijo que cree en combinar experiencias y competencias, en tecnología, resolución alterna de conflictos y que de ser escogido trabajaría en la creación de una unidad especializada en solución de conflictos.

Ante una pregunta del senador Bautista Rojas, expresó que entiende el método del voto preferencial es "más democrático" que el actual sistema del Método D'Hont.

El cuarto participante, Juan Angomás Alcántara expresó que lo del voto preferencial crea una cercanía con electores y eso se recurre a gasto de campaña, lo que provoca que gente con recursos no lícitos entran y que eso ha reducido calidad de legisladores.

"La suspensión y anulación de las elecciones porque hay un vacío en esa materia...Lo de las circunscripciones electorales, también el tema del transfuguismo que no está incluido. El voto preferencia que debe ser extirpado de la norma", manifestó el profesional del derecho.

El mismo agregó que por igual el artículo 61 de la ley 31-18 sobre agrupaciones y partidos políticos en lo referente al orden de la boleta y distribución de recursos debe de ser modificado.

Otro postulante destacado fue Julio César Araujo Díaz quien argumentó que el TSE debe de estar conformado por personas que tengan como punto común el compromiso de querer reforma al país.

El profesional del derecho también se refirió acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional que "desnaturaliza" el TSE ya que le quita varias competencias como por ejemplo la situación de la distribución de los recursos económicos otorgados por el Estado a los partidos políticos y el orden de la boleta electoral por ser considerados como temas de carácter administrativo.

"Sería oportuno una modificación de la ley y otorgar al TSE el control jurisdiccional de los temas administrativos pero de naturaleza electoral", indicó.

De su lado, Juan Alfredo Biaggi Lama explicó durante una respuesta al diputado Víctor Fadul, que los escaños son de la persona no de los partidos, a excepción de que no sea en caso de muerte y defendió que no es una contradicción.

La vice sustituirá al presidente

Luego de las primeras vistas públicas, el presidente Luis Abinader llamó a una pausa hasta para almorzar antes de seguir con las entrevistas restantes.

Cuando a las dos de la tarde, el actual presidente del TSE, Marcos Antonio Cruz García, le toque su turno ante el Consejo, verá que el mismo estará presidido por la vicepresidenta Raquel Peña. Justo antes de ir a la pausa, Abinader indicó que Peña lo sustituiría durante el resto de la sesión de este martes.

Una situación similar ocurrió en enero del presente año durante las entrevistas a los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional pero en esa oportunidad no fue anunciado con anterioridad, por lo que ver a Peña presidir el consejo después del receso causó revuelo en las redes sociales.

El artículo 4 de la Ley 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura establece que si el presidente se ausenta de las sesiones del consejo por cualquier causa lo sustituirá quien ocupe el cargo de la vicepresidencia de la pregunta de la República.

El resto del CNM lo componen Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia; Miriam Germán Brito, procuradora general de La República; Eduardo Estrella, presidente del Senado; Bautista Rojas Gómez, senador por la Fuerza del Pueblo; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; el diputado Víctor Fadul y la jueza Nancy Salcedo.