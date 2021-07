Estas son algunas de las declaraciones de Jean Alain Rodríguez en la medida de coerción

Santo Domingo, RD.

Con la presencia de los medios de comunicación en la audiencia de solicitud de medida de coerción, se pudo ver y escuchar al exprocurador Jean Alain Rodríguez y sus argumentos para defenderse de las acusaciones que realizó el Ministerio Público en su contra por su implicación en el caso denominado Medusa.

Aquí algunas de sus declaraciones:

“Fui designado procurador no porque lo pedí, ni porque lo buscaba o deseaba, pero cuándo un presidente te pide y te busca en plan de mejorar y modernizar el país, no hay forma ni como decir no".

“No hay manera de que ningún abogado pueda decir ´le ofrecí o le di´ algo al procurador”.

“Pido ser juzgado por la verdad sin ningún tipo de perjuicios como lo han hecho en otras ocasiones, no por venganza sino por la verdad”.

“Espero algún día entender si el nombre de Medusa se trataba de la mitología griega o por el animal que cuando lo tocan pica”.

“Yo no me ocupó de hacer cursos eso lo hace el área de Recursos Humanos, es el departamento que decide a quién invita, cuando y donde hace el evento”.

“Nací aquí, me crié aquí, vivo aquí, no voy a ningún lugar, estoy dispuesto a enfrentar aquí y sé que el proceso será duro pero no voy a ningún lado”.

Este martes la jueza Kenya Romero dará su decisión sobre si envía a prisión preventiva a Jean Alain y al grupo acusado de estafa contra el Estado.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva y caso complejo contra Jean Alain, exprocurador General de la República; José Moya, quien fue asesor de Rodríguez durante su gestión en la PGR y quien admitió que le pagaron la suma de 19.5 millones de pesos para impartir unos cursos que nunca se dieron.

Rafael Antonio Mercedes Marte, fue encargado de Contabilidad de la PGR; Alfredo Alexander Solano Augusto, fungió como director financiero y encargado de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Jonnathan Josel Rodríguez Imbert, quien fue director administrativo; Jenny Marte Peña, era encargada de proyectos; y Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera.