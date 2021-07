Abinader revela cuál sería su "mejor regalo de cumpleaños"

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

En su cumpleaños número 54, Luis Abinader, presidente de la República, pidió públicamente solo un regalo a todos los dominicanos.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario dijo que su “mejor regalo de cumpleaños” es que las personas se vacunen o lleven a alguien a inocularse contra el COVID-19.

“Mi mejor regalo de cumpleaños es que te vacunes o lleves a un ser querido a vacunar. ¡Gracias por tu regalo! #VacúnateHoy”, tuiteó Abinader.

El mandatario dominicano Luis Abinader celebra este lunes su cumpleaños 54 a pocos días de cumplir 11 meses en el poder.

Justamente su hija Esther publicó poco después de la medianoche un mensaje de felicitación para su padre.

“Felicidades @luisabinader que orgullo es ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me faltan tus consejos. Te quiere, Tu muchachota”, tuiteó.

El próximo 16 de agosto Luis Abinader cumplirá un año desde que asumió las riendas del país en medio de una crisis por la pandemia del COVID-19.