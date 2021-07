Presidente Abinader cumple este lunes 54 años de edad

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El mandatario dominicano Luis Abinader celebra este lunes su cumpleaños 54 a pocos días de cumplir 11 meses en el poder.

Luis Rodolfo Abinader Corona nació en Santo Domingo el 12 de julio de 1967. Es hijo del fallecido dirigente político José Rafael Abinader Wassaf, y de la señora Rosa Sula Corona Caba.

Está casado con Raquel Arbaje Soni, con quien procreó tres hijas: Esther Patricia, Graciela Lucía y Adriana Margarita.

Justamente su hija Esther publicó poco después de la medianoche un mensaje de felicitación para su padre.

“Felicidades @luisabinader que orgullo es ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me faltan tus consejos. Te quiere, Tu muchachota”, tuiteó.

El próximo 16 de agosto Luis Abinader cumplirá un año desde que asumió las riendas del país en medio de una crisis por la pandemia del COVID-19.

Abinader, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se impuso en las elecciones del pasado 5 de julio del 2020, luego de obtener el 52.52 por ciento de los votos.

Cuatro años antes, en 2016, fue derrotado por el entonces presidente Danilo Medina, quien obtuvo el 62 por ciento de los votos, por encima del 35 por ciento que alcanzó Abinader.