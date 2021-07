Yeni Berenice niega exprocurador y abogados quieran se transmita la audiencia: “Se está jugando a una manipulación”

Santo Domingo, RD.

La directora general de persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, negó que Jean Alain Rodríguez y sus abogados hayan solicitado que la audiencia de conocimiento de medida de coerción sea transmitida a través de los medios de comunicación, tal como ha asegurado la defensa del exprocurador.

A su salida de la audiencia, Berenice Reynoso indicó que tienen un doble discurso, ya que hacia afuera los abogados dicen una cosa pero en la audiencia nunca han solicitado la transmisión.

Dijo que esto muestra la conducta de Jean Alain Rodriguez ya “que tal como ha sido su comportamiento de decir una cosa y hacer otra, él está siendo coherente con relación al tema de la prensa, ese es un tema que no se ha solicitado y de hecho su abogado ha fijado postura sobre ese tema”.

La procuradora adjunta entiende que con el acceso de la prensa a la solicitud de medida de coerción de los implicados en la “Operación Medusa” se está jugando a la manipulación.

“Creo que se está jugando a una manipulación de la opinión publica respecto a ese tema, reiteramos que en ninguna de las audiencias la defensa del exprocurador ni él han solicitado publicidad, lo que dicen en los medios es distinto a lo que hacen en las audiencias”, aseguró la magistrada.

Contrario a lo que dicen los abogados de los implicados, la representante del Ministerio Público indicó que hay cientos de prueba que corroboran el testimonio de Rainieri Medina Sánchez y la implicación que tienen los demás imputados en el caso.

“Nos hemos pasado escuchando argumentos sin fundamentos en derecho”, dijo a su salida de la sala de audiencias, tras el aplazamiento para el lunes.

Yeni Berenice dijo que los implicados en el caso colocaron a la Procuraduría General de la República en una situación de tal gravedad que en algunos distritos judiciales los examen ginecológicos se realizaban con fundas plásticas “porque ni guantes suministraban”.

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el proceso se declare complejo contra los implicados en el caso.

Este sábado cinco de los abogados de los imputados presentado sus alegatos y los presupuestos para que sus clientes no vayan a prisión preventiva, de igual forma hablaron cuatro de los implicados.

La jueza del primer juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, aplazó la audiencia para el lunes y continuará la defensa de la imputada Jenny Marte.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusa al grupo de estafar al Estado con más de seis mil millones de pesos.

Los implicados en el caso son el exprocurador el Jean Alain Rodríguez; Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo de la Procuraduría; Alfredo Alexander Solano Augusto, ex director Financiero; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa y financiera; Jenny Marte Peña, ex encargada de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de tecnología; Rafael Antonio Mercedes Marte, ex encargado de contabilidad; Miguel José Moya, asesor y suplidor de la Procuraduría General de la República y Rainieri Medina Sánchez, quien ya guarda prisión por el robo de 700 televisores.