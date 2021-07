Las sugerencias de Cándido Simón "a quien maneja a Rainiery Medina Sánchez" en Operación Medusa

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El abogado Cándido Simón, que representa a la imputada Altagracia Guillén en el caso Medusa, cargó hoy contra Rainiery Medina Sánchez, una de las acusadas en el caso y quien está colaborando con el Ministerio Público.

Dijo que había una persona orientándola de mala manera, que ese especie de guía estuvo involucrado en un caso trascendente que provocó lo expulsaran de una entidad de seguridad del país en un “proceso sensible”.

“Yo le sugiero que pare eso, él sabe quién, le sugiero que no haga maldad. No hagas eso viejo, eso que estás haciendo. Él sabe a quién me estoy dirigiendo. Haciendo maldad y haciendo daño”, dijo Simón al salir de la audiencia de medida de coerción contra el grupo, que esta tarde fue aplazada para el lunes.

Cándido Simón dijo que advirtió en la audiencia que la fuente principal de la acusación “es una villana que le dijo al país que ella le robó 700 televisores” a la Procuraduría General de la República. “Y para declarar y meter gente al medio, Rainiery Medina Sánchez, que se robó una patana de televisores plasma, la premiaron con sacarla de Najayo y enviarla a su casa para meter gente al medio”, señaló el abogado.

“Le sugiero a quien la está orientado, él recordará un evento trascendente que fue lo que generó que lo expulsaran de una entidad de seguridad del país en ocasión de un proceso sensible, que no lo haga, que no haga daño”, dijo.

El defensor señaló que su cliente, Altagracia Guillén, desde su punto de vista, no está en el escenario de la “Operación Medusa”.

Dijo que Medina Sánchez trabajaba en el sótano del edificio de la PGR como encargada de un almacén donde se robaron 700 televisores plasma. “Esa señora, el lenguaje que se utiliza en esa declaración no es de su propiedad, ella es iletrada, la usaron. El lenguaje que hay en ese interrogatorio no es suyo. Yo solo le digo a él y le sugiero que no haga maldad porque a ti te pasó una vez y eso provocó que te sacaran de la entidad y te protegieron”, dijo.