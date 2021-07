Aplazan coerción contra Jean Alain Rodríguez y la Operación Medusa para el lunes

Santo Domingo, RD.

La jueza del primer juzgado de atención permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero aplazó para el proíxmo lunes a las 10 de la mañana la continuación de la audiencia de solicitud de medida de coerción contra Jean Alain Rodríguez y demás imputados en la “Operación Medusa”.

De acuerdo al jurista Cándido Simón, en la audiencia de este sábado intervinieron cinco de los ocho imputados por lo que se espera que el lunes concluya el resto.

El próximo lunes los trabajos se retomarán con las palabras Jenny Marte, una de las imputadas.

La defensa de los imputados ha presentado sus alegatos y los presupuestos para que sus clientes no vayan a prisión preventiva. De igual forma, algunos de los implicados han presentado sus declaraciones a la jueza, alegando su inocencia.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusa al grupo de estafar al Estado con más de seis mil millones de pesos.

El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el proceso se declare complejo.

La PEPCA señala en este caso además del ex procurador el Jean Alain Rodríguez; a Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo de la Procuraduría; Alfredo Alexander Solano Augusto, ex director Financiero; Altagracia Guillén Calzado, ex subdirectora administrativa y financiera; Jenny Marte Peña, ex encargada de proyectos; Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de tecnología; Rafael Antonio Mercedes Marte, ex encargado de contabilidad y Miguel José Moya, asesor y suplidor de la Procuraduría General de la República.