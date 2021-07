RD alarmada por el poder de las pandillas

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

Roberto Álvarez, canciller de República Dominicana, advirtió que Haití se encuentra ante el peligro real de una “somalización”, en referencia al recrudecimiento de la crisis política y social que les vuelve a afectar, ahora con el magnicidio de su presidente Jovenel Moïse.

“Existe un peligro real de una ‘Somalización’ en Haití que podría afectar la paz y la seguridad de toda la región”, indicó el canciller Roberto Álvarez en una entrevista al periodista Andrés Oppenheimer, publicadas en el diario Miami Herald.

El canciller puso a Haití en el espejo de Somalia en las décadas de 1980 y 1990, donde se vivió un período de caos, guerras tribales, fallos estatales y crisis migratoria.

Las preocupaciones del ministro de Relaciones Exteriores se sustentan además en la creciente ola de pandillas que ha atemorizado en los últimos meses al vecino país. “En Haití, las pandillas han crecido de manera impresionante en tamaño y en el poder de sus armas, y están adquiriendo cada vez más un poder territorial muy importante en Puerto Príncipe. Estas pandillas están alcanzando un nivel de autonomía política como nunca antes habíamos visto”, agregó el ministro de Exteriores.

El canciller aseguró que “se necesita una presencia internacional robusta en Haití” para sacar el país de sus constantes crisis políticas y sociales.

Álvarez se negó a dar detalles “sobre si las Naciones Unidas o un consorcio de naciones” deberían estar a cargo de una nueva misión internacional a Haití.

“Dijo que cualquier misión de este tipo solo podía ir por invitación del gobierno haitiano”, reseña Oppenheimer en una columna titulada “Haiti needs new U.N. peace-keeping mission, after Trump’s terrible decision to kill it” (Haití necesita una nueva misión de paz de la ONU, después de la terrible decisión de Trump de acabar con ella).

La situación en el vecino país se ha agudizado luego del magnicidio del presidente Moïse, la madrugada del 7 de julio. Tanto el presidente dominicano Luis Abinader, como su canciller, Roberto Álvarez, han instado en varias ocasiones a la comunidad internacional a apoyar a su vecino del oeste.

Hasta el momento el Gobierno haitiano continúa con las investigaciones del asesinato de Jovenel Moïse, que han llevado a la captura de unas 19 personas, mayoría de ellos ciudadanos colombianos, ex militares del Ejército.

Agencias internacionales de noticias detallan que en la captura de los supuestos asesinos, la policía haitiana allanó la embajada de Taiwán en esa nación en busca de los implicados tras sospechas de que se encontraban resguardados en esa sede diplomática.

Entre los apresados están Germán Alejandro Ribera García, John Jader Andela, Neil Cáceres Durán, Alex Miyer Lástima, Carlos Giovani Guerrero Torres, Ángel Mario Yacce Sierra, Jheyner Alberto Carmona Flórez.

También fueron detenidos Francisco Eladio Uribe Ochoa, Nacer Franco Castañeda, Enalder Vargas Gómez, John Jairo Suares Alegría, Alejandro Zapata Girardo, John Jairo Gómez Ramírez, Víctor Albeiro Pineda Cardona, Manuel Antonio Grosso Guarín, Juan Carlos Yepes Clabijo, Edwin Blaunicet, James Solages y Joseph Vincent.

El gobierno dominicano dispuso el cierre de su frontera con Haití e impidió las conexiones aéreas.

INTELIGENCIA

Colombia envía

La situación en Haití ha generado que el presidente de Colombia Iván Duque luego de una conversación con el primer ministro interino Claude Joseph, enviara una comisión investigadora para ayudar a encontrar la verdad sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato del presidente Jovenel Moïse.