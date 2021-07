Amas de casa tiran grito al cielo por costo de la vida

Nairobi Núñez

Santo Domingo, RD

“Ahora mismo todo está caro, tú llegas al colmado con RD$500 y cuando vienes a ver se te van to”, así se expresó Braulidia Rudecinda al preguntarle sobre cómo se hace para poder “rendir el peso”, debido al incremento de los precios en los principales productos de las canasta básica familiar.

Esta ama de casa de 56 años de edad y residente en el sector Guachupita del Distrito Nacional, manifestó que no está trabajando y lo poco que consigue junto con los aportes económicos de su hijo no alcanzan, ya que gasta más de RD$400 diario, solo en almuerzo.

“El hijo mío es que tiene una peluquería en la casa y yo no estoy trabajando. Todo está caro…ayer hice un locrio de salami con aguacate y se me fueron casi RD$400 y somos cinco personas en casa”, dijo.

Mientras lavaba la ropa para luego empezar a cocinar, continuó conversando con esta reportera y agregó que el aceite es otro de los productos alimenticios, que al igual que la carne, la tienen muy preocupada, debido a que son de las cosas que tiene que comprar a diario.

“El aceite está carísimo al igual que la carne. Un aceite de los que eran a RD$15 están a RD$25, y los más grandecitos a RD$35. El gas ni se diga, a RD$130 ya está, al gobierno que trate de mejorar los precios de la comida”, expresó la dama.

Aumento no es fácil

Igualmente, Elizabeth Antonio Henríquez, también ama de casa, refirió que no es fácil el alza que presentan los precios de la canasta básica, ya que ella está desempleada y su esposo es motoconchista, por tanto asegura que gasta demasiado dinero con solo cinco miembros en su familia.

“Bueno mi hija, mi marido es motoconcho, da una vuelta (buscando pasajeros) y me trae RD$150 y lo compro de carne de pollo que ya está a RD$75 la libra, cuando no hay de na´ en la casa tengo que comprar arroz hasta a RD$40 la libra, imagínate”, expresó.

“Ya uno no puede hacer ni variedad de comida… a mí me gusta hacer mis inventos y ya ni eso”, dijo. Afirmó que anteriormente portaba la tarjeta Solidaridad, pero fue desvinculada del subsidio sin explicación, agregando que tuvo que dirigirse nuevamente a la Administradora de Subsidios Sociales (ADEES) a tratar de ser ingresada en el régimen nuevamente, pero asegura que allí todavía no le dan una respuesta.

“A mí me quitaron la tarjeta Solidaridad y no me dijeron por qué, pero yo fui de nuevo e hice una fila de 6:00 de la mañana y vine aquí a las 4:00 de la tarde”, señaló refiriéndose a la reposición del plan de ayuda.

Su cafetería quebró

Otra de las amas de casa, agobiada por los altos costos de los alimentos, es Elsa Magaly Pérez, quien explicó que antes tenía una cafetería pequeña en su casa, la cual tuvo que quitar por los tantos gastos.

“Esto está demasiado duro, yo tenía mi negocito y ya no tengo pa´trabajá porque las cosas están demasiado caras”, señaló.

Pérez, también residente en Guachupita, expresó que para las personas poder comer bueno si no es con más de RD$300 no se puede, debido a que desde el arroz hasta las habichuelas, todo está subiendo de precio significativamente.

“Antes yo cocinaba hasta con RD$300 y ahora RD$500 no me dan para cocinar. Mira la carne ya la de res está a RD$140 la libra y la de pollo a RD$75. Ya hasta en los mercados está todo más caro”, agregó.

Dijo que ni ella ni sus hijas cuentan con la tarjeta Solidaridad ni ningún otro subsidio. “Yo no salgo en ninguna de esas ayudas del gobierno”, clamó la señora de 65 años de edad, mientras brillaba los trastes de su hogar.

Propuesta presidencial

El pasado martes durante una rueda de prensa, el presidente Luis Abinader explicó las necesidades de las miles de familias que tienen que sobrepasar diversos factores económicos y lidiar con el alza de los precios, manifestando su compromiso con medidas para contrarrestar esos incrementos.

“Sé que el precio de la canasta básica es el principal problema hoy de las miles de familias dominicanas y pese a los factores externos que inciden a su alza, el Gobierno está obligado a tomar las medidas a su alcance para abordar esta situación”, expresó el mandatario.

Además que entre las medidas para mejorar la economía dominicana están la disposición de Aduanas de RD$2,000 millones para facilidades crediticias para importadores de productos e insumos agropecuarios vinculados a la canasta básica, acogiendo así la propuesta ventilada en la mesa del sector comercio.

En cuanto a la mesa de sector social propuso que sea realizado un monitoreo de precios en los diferentes supermercados y mercados, medida que aseveró se publicará cada semana en las páginas de Presidencia, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Inespre y los ministerios de Economía y Agricultura para que no haya discrepancias.

SEPA MÁS

Inquietud

Los precios del aceite, el arroz y las carnes de pollo, res y cerdo continúan siendo de los productos de venta diario para el dominicano que desde hace varias semanas mantienen inquietos tanto a los negociantes como a los consumidores finales.

¿Arroz de RD$18?

Las amas de casa afirman que otro de los productos de consumo diario que no ha bajado de precio es el arroz, mientras negociantes indican que la variedad más barata se comercializa a RD$24 la libra, asegurando entre risas y penas que “ya no existe el arroz de 18”.