Tribunal flexibiliza desplazamiento con grillete a Freddy Hidalgo y a Magaly Medina Sánchez

Wanda Méndez

Santo Domingo, RD

El Tercer Juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva y domiciliaria a ocho de los implicados en el entramado de corrupción antipulpo.

El juez suplente Pablo Imbert confirmó la prisión preventiva a Francisco Pagán, Fernando Rosa, Aquiles Cristopher, Wacal Bernabel, José Dolores Santana y Julián Suriel Suazo.

Mientras la prisión domiciliaria le fue ratificada a Magalys Medina Sánchez y a Freddy Hidalgo. En el caso de estos últimos, se le varió el rango del grillete a 500 metros, que antes solo podían moverse en la casa.

Al acusado de encabezar la red, Alexis Medina, no se le revisó la prisión preventiva. Rafael Germosén, que tiene arresto domiciliario había pedido que se le mantenga, y a Domingo Muñoz no se me conoció revisión porque tiene garantía económica.