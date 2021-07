La comunidad LGBTI dominicana pide frente al Congreso rectificar el Código Penal

EFE

Santo Domingo, RD

Representantes de la comunidad LGBTIQ+ de República Dominicana se manifestaron este lunes ante el Congreso Nacional para exigir que se rectifique el proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de los Diputados, que no castiga la discriminación por motivo de la orientación sexual.



El colectivo rechazó el proyecto de ley aprobado el pasado 30 de junio en la Cámara de Diputados y pidió que se modifique en el Senado para garantizar la protección de los derechos de la comunidad de homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer.



La directora ejecutiva de la ONG Colesdom, Rosalba Karina Crisóstomo, demandó que el nuevo Código Penal "garantice la protección de todos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos sin distinción".



El pasado miércoles la Cámara de Diputados excluyó del articulado del nuevo Código Penal la orientación sexual y el género como supuestos para aplicar el delito de discriminación.



También se eliminaron esos supuestos de la lista de agravantes en el caso de homicidios o torturas, algo que según la comunidad LGBTIQ puede desprotegerlos ante la violencia homófoba.



La Cámara también incluyó un párrafo que estipula que "no habrá discriminación cuando el prestador de servicios o contratante fundamente su negativa para objeción de conciencia, religiosa, ética, moral o por requisitos institucionales".



Si este texto es aprobado por el Senado, no se podría juzgar a alguien por negarle un servicio a una persona o por negarse a contratarla por cualquier motivo, siempre que lo fundamente en sus creencias religiosas.



En la protesta de este lunes, el diputado Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio, dijo que "muchos diputados, en especial los jóvenes, se han dejado llevar por un grupito de personas que se llaman nacionalistas, pero lo que son es fascistas, que han impuesto una cultura de odio".



Esta es la segunda protesta que tiene lugar ante el Congreso Nacional desde que se aprobó el proyecto de Código Penal; la comunidad queer ha convocado otra manifestación por el mismo motivo para el próximo domingo.



El Código Penal también ha causado polémica porque solo permite el aborto en una única excepción, el riesgo para la vida de la madre, y no incluye otros supuestos como la violación o la malformación del feto, tal y como reclaman las feministas desde hace décadas.