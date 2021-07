Miguel José de Moya dice le dieron "derecho a mentir" durante interrogatorios

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El imputado en la Operación Medusa, Miguel José Moya, alegó que durante su interrogatorio en la Procuraduría General de la República, le dijeron que tenía “derecho a mentir” y le reiteraron que negociara su libertad.

En varios videos publicados por el periodista Roberto Cavada, que aparentan ser parte de una entrevista, el imputado vinculado con el exprocurador Jean Alain Rodríguez, dijo también que se le ha señalado de tener cercanía con funcionarios del anterior gobierno.

En uno de los videos publicados, Moya reveló que durante su interrogatorio le llamaron la atención tres “momentos significativos”.

El primero consistió que, de manera enfática, le insistieron para que negociara su libertad: “se me decía en un tono más que un consejo una advertencia, reiteradamente negocie su libertad y se me señalaba con un dedo”, explicó.

Un segundo momento en el cual se le dio derecho a mentir, lo cual no supo como interpretar en medio de un interrogatorio. “¿Qué significa eso? ¿Cómo interpretar una expresión de esa manera en medio de un interrogatorio brutal y amenazante?”, dijo.

El último elemento, fue una pregunta: “¿Usted se va a inmolar por alguien que no lo merece”, la cual para Moya fue sorpresiva, al tiempo que dejó claro su vínculo con el exprocurador. “. No me une al procurador, vinculas afectivos, ni de lealtad, ni de dependencia, de ningún tipo, mucho menos un vínculo que signifique la inmolación”.

Interpretaciones y falsedades

“Este proceso ha arrastrado muchos mitos interpretaciones y especulaciones, a quienes han escuchado algunas afirmaciones que me parecen sorprendentes y espectaculares. Quiero aclararle que no son ciertas”, dijo Moya al principio de otro de los videos difundidos por Cavada.

En este aclaró que personas lo han señalado como una persona de “temer y peligrosa”, así como de “mucho poder e influencia”, pero que los calificativos son “confundidos” ante el conocimiento y la influencia.

Por otro lado, también desmintió rumores que lo vinculan a personas como Homero Figueroa y Roberto Rodríguez Marchena, este último exdirector de de Comunicación del pasado Gobierno.

De igual manera, desmintió que el actual gobierno tenga intenciones de contratar los servicios de su empresa.

“Se ha dicho además que soy manipulador e incluso que puedo tener cualidades extraordinarias de sugestión y de presionar personas, no es cierto. Y se ha dicho también que Miguel José Moya es parte de un entramado criminal y peligroso, que he sido parte de una especie de mafia con fines de lucro. No es cierto”, afirmó.