15 Retos de la nueva educación

F. G. / Redacción ABC

Madrid, España

1. Personalizar el aprendizaje. La tecnología puede permitir detectar fortalezas y debilidades de cada alumno y enfocar su aprendizaje en el desarrollo de su potencial personal. Todo esto implica un sobresfuerzo para los docentes, así que debería aumentar su número y reducir las ratios de alumnos por clase.

2. Combinar ciencias y humanidades. Deben dejar de ser compartimentos estancos. La idea es antigua -la presentó en 1959 el físico Charles Snow-, pero se hace cada vez más necesaria. Responder a las grandes preguntas y retos de la humanidad requiere de un enfoque combinado. Ya existen en algunas universidades Grados en Ciencias, Tecnología y Humanidades para formar profesionales capaces de comprender y analizar la ciencia y la tecnología como fenómenos sociales e históricos.

3. Evaluar de forma diferente. Cometer errores o suspender debe hacer reaccionar al alumno, pero también al docente.

4. Conexión escuela-familia. No todos los alumnos parten del mismo nivel social, económico y cultural. Conocer la situación de cada uno puede ayudar a enfocar mejor sus carencias y necesidades. Es imprescindible desarrollar una mayor conexión y cooperación entre la escuela y la familia. En países como Finlandia, Suecia o Noruega se exige la implicación de los padres en la educación de sus hijos. De no ser así, el estado interviene para recordárselo.

5. Aprovechar los espacios digitales para realizar tutorías y determinadas asignaturas o formaciones. Un administrativo, por ejemplo, puede requerir menos aprendizaje en vivo que un enfermero.

6. Formar profesionales para la economía de datos. En los próximos años, según el Center for the Future of Work, se crearán 21 profesiones distintas asociadas al ámbito digital. Más de dos millones de nuevos puestos de trabajo, añade la Unión Europea, serán para profesionales con habilidades digitales. La oferta universitaria en big data e inteligencia artificial, de hecho, está en pleno auge. Los nuevos grados, incluyen, además, asignaturas específicas sobre aspectos éticos de la ingeniería de datos.

7. Formar a ciudadanos. No se trata solo de crear trabajadores eficientes para el mañana, sino de ayudar a los niños a ser mejores personas. En palabras de Howard Gardner: «Si no alcanzamos una ética común, en cuestiones laborales y de ciudadanía, que trascienda al individuo y a los países, el mundo no sobrevivirá tal y como lo conocemos».

8. Educar en las emociones es clave para el desarrollo integral de los alumnos. Justicia, integridad, honestidad, gestión de la frustración, afán de superación, autocontrol, paciencia, prudencia, iniciativa, persistencia… son cuestiones cuyo abordaje permite desarrollar la inteligencia emocional, factor clave para que los niños construyan en el futuro una sociedad más humanizada.

9. Escuchar y valorar las inquietudes de los estudiantes para asesorar, guiar, apoyar y comunicarse mejor con ellos. Antes de mostrar a sus alumnos cómo resolver problemas, un docente debe explicar por qué esos problemas deben resolverse. Aprenderán así a identificar y resolver problemas ellos mismos, despertando, además, su curiosidad y la autorreflexión.

10. Educar sobre el mundo digital. Cómo trabajar en entornos digitales, pero también reflexionar sobre cómo construyen sus relaciones sociales, privacidad y visibilidad, derechos de autor y cuestiones legales, interacciones sociales, cómo funcionan los algoritmos que intentan convertirlos en adictos a los juegos de azar, los videojuegos y el consumo compulsivo…

11. Crear leyes consensuadas entre todos los agentes involucrados -la llamada ‘comunidad educativa’- en el desarrollo escolar. En apenas siete años, países como Canadá han mejorado muchísimo en materia educativa tras ceder a los colegios la potestad de desarrollar sus propios currículos.

12. Reducir la burocracia. Según el último informe Pisa, de 2018, apenas un 33,1 por ciento de los profesores españoles dice tener tiempo suficiente para integrar en sus clases soluciones digitales. Se quejan de la gran cantidad de papeleo que deben rellenar, casi un documento por cada acto dentro del aula, y de que apenas les queda tiempo para otras cuestiones. La normativa entorpece así la didáctica.

13. Los cursos ‘on-line’ gratis (MOOC) y los microtítulos son dos nuevas herramientas para mejorar la educación superior cada vez mejor valorados por las empresas, ya que demuestran responsabilidad, interés y habilidad para aprender.

14. Mejorar la calidad y remuneración del profesorado. Los sistemas educativos exitosos (como Singapur, Finlandia, Japón y Corea del Sur) pagan mejor y exigen notas más altas de acceso a Magisterio. En Finlandia, solo uno de cada diez solicitantes consigue entrar en la facultad para ser maestro de Primaria.

15. Sin un aumento significativo de la inversión en educación, un plan de estudios adecuado, una mejor enseñanza y mejores formas de evaluar a los alumnos, el énfasis en «habilidades y capacidades del siglo XXI» será superficial y sacrificará las ganancias a largo plazo por la apariencia de progreso a corto plazo.