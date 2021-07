Guarionex Rosa

Santo Domingo, RD

Con su reputación en las cuatro esquinas, las revelaciones que hacen los fiscales que persiguen la corrupción respecto a los manejos del ex procurador, Jean Alain Rodríguez, no parece que sea magia mediática o que las graderías quieran sangre. El hombre perdió la cabeza.

Los hallazgos de la Procuraduría de lucha contra la corrupción, PEPCA, son tantos como recibir y distraer fondos, derivarlos a un pequeño grupo político que apoyaría las intenciones del ex magistrado Rodríguez, colocan la Operación Medusa como lo peor.

La red de corrupción que habría estafado al Estado con más de 6,000 millones de pesos, desdice mucho de la aparente buena formalidad que tenía el doctor Rodríguez, que en el fondo, aspiraba a ser un candidato a la Presidencia por su partido.

En el último tramo de su ejercicio en la Procuraduría, recibí en casa una llamada de una persona que se identificó como Julieta Tejeda y quien me habló en nombre del magistrado procurador para concertar una reunión con su jefe de Gabinete de apellido Canó.

Rechacé con amabilidad su sugerencia por la falta de tiempo y porque saldría en breve al exterior.

La realidad era que no me agradaba juntarme con personas desconocidas con las cuales no tenía nada pendiente. Ahora veo el nombre de Canó en el escándalo Medusa.

Las madejas de Medusa y las otras marinas, le vienen como anillo al dedo al régimen del presidente Abinader aunque, como el gobernante ha dicho, su régimen no tiene nada que ver con la persecución que ha montado la PEPCA y sus magistrados Germán, Reynoso y Camacho.

Lo que dicen es que con el procurador Rodríguez operaba una red criminal que recibía sobornos, distraía fondos, creó nóminas ficticias, destruyó evidencias, quemó documentos oficiales, adulteró fechas y funcionó como un centro de almacenaje de ron para agitadores.

Es decir que detrás de un político al cual se le veía tan limpio y compuesto como el procurador, hijo de diplomáticos y bien educado, moraba uno más del llamado “bestiario”, que el usuario del término, el doctor Andrés L. Mateo, lo acusó sin piedad cuando aparentaba un santo.

Uno de los señalados como cómplices en la operación, Miguel José Moya recibió 20 millones de pesos para impartir una serie de talleres al sistema penitenciario que no llevó a cabo. Moya fue contratado por Canó, al parecer jefe de Gabinete del ex procurador.

Los partidarios de Rodríguez no han tenido mucho de dónde agarrarse. El abogado y dirigente del PLD, José Dantés Díaz dice que el gobierno del presidente Abinader tapa sus escándalos persiguiendo a los contrarios. Lo que parece es que el régimen sigue adelante.

En marcha tercera dosis

El presidente Abinader puso en marcha el jueves la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, un esfuerzo enorme y con gran gasto por parte de su régimen que se inició con el personal de los hospitales y las personas con trastornos de salud. Seguirán los mayores de edad.

Se cree, y así lo explica el gobierno en un comunicado, que una de las mejores acciones preventivas para proteger la salud de la población, es aplicar una dosis adicional de refuerzo que aumente la respuesta del sistema inmune contra un virus cambiante como el SARS COV-2.

En el documento emitido por el gobierno y los sectores concernidos se explica también que de acuerdo con la experiencia internacional, acumulada hasta la fecha, y la opinión de los expertos, se concluye que el beneficio potencial de protección contra el SARS COV-2 supera con creces los posibles efectos colaterales de la aplicación de una dosis adicional de refuerzo.

La dosis adicional de la vacuna se podrá aplicar con una diferencia de 4 semanas de la última vacuna en caso de Sinovac y 12 semanas en caso de la AstraZeneca. Se advierte en el documento que el proceso de aplicación de primeras y segundas dosis con la vacuna Sinovac

continuará desarrollándose normalmente y de forma paralela.

Abinader y sus novedades

El jueves se informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció como novedad que ese país sacaba a la República Dominicana de la lista negra o de “advertencias”, al valorar bien los esfuerzos que ha venido realizando en la lucha contra trata y tráfico de personas.

Ese mismo día el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, FMI, vaticinó en su consulta sobre la República Dominicana, que se espera su crecimiento con potencial a mediano plazo, con la recuperación gradual del turismo y las exportaciones de manufacturas; la inversión y el consumo se verían respaldados por el crecimiento mundial, la resiliencia del IED (Inversión Extranjera Directa) y el dinamismo de las remesas.

El martes el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu anticipó que la economía dominicana cerrará el año con un crecimiento superior al 8.% y que por el momento la entidad dispone de entreRD$7,000 y RD$8,000 millones para los sectores “que quieren tomar prestado”.

Se trata de recolocaciones de dinero prestado anteriormente y que ya han sido pagados.

El ministerio de Industria y Comercio informó que recibió la certificación internacional ISO9001:2015 por cumplir con los elementos de gestión de calidad en sus diferentes procesos vinculados a sus principales servicios.

Al recibir de manera virtual en su residencia, por hallarse en reposo, el ministro Víctor -Ito -Bisonó dijo que: “hoy el ministerio celebra el logro de uno de los hitos más relevantes en su historia y se suma a las empresas e instituciones a nivel mundial que cuentan con la certificación ISO 9001:2015, siendo esta la primera institución del presente Gobierno que alcanza tal distinción”.