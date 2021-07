Corte ordena seguir investigación a David Ortiz por violencia de género

Santo Domingo, RD

Los jueces de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenaron a la Fiscalía del Distrito Nacional continuar con las investigaciones por violencia de género contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, y otorgó un plazo de 20 días para que presente acusación ante un Juzgado de la Instrucción.

Los magistrados Pedro Sánchez Rivera, juez presidente en funciones; Luis Omar Jiménez Rosa, Rosalba Garib Holguin, confirmaron la resolución de la jueza Arisleyda Méndez, del Quinto Juzgado de la Instrucción que revocó el archivo de la querella presentada en su contra por violencia intrafamiliar o violación de género, contra su ex compañera sentimental Fary Almanzar Fernández y que continuara la investigación.

Los jueces, para adoptar la decisión, desestimaron los recursos de apelación interpuesto por Ortiz y por la fiscal Mary Dania Fernández, el 4 de marzo de este año.

La Fiscalía deberá presentar acto conclusivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código procesal Penal. La sentencia fue emitida este miércoles 30 de junio pasado el mediodía.

Ortiz deberá responder ante un juez de instrucción que lo procesará y valorará los elementos de pruebas que posee Almánzar Fernández sobre los atropellos que ha cometido en su contra.

Los magistrados sostienen en su sentencia que en la decisión del Quinto Jugado de la Instrucción no se comprueba que exista la alegada violación de derechos fundamentales como alegó la Fiscalía del distrito Nacional en su recurso de apelación y que de lo que se trata es del inicio de la etapa investigativa de una querella durante el cual el Ministerio Público no cumplió con su rol de investigador, al no agotar los procedimientos conforme a la ley.

Los jueces del tribunal de segundo grado precisan, además, que las partes pueden proponer diligencias tendentes al esclarecimiento de los hechos indilgados siendo deber ineludible del fiscal investigador exponer, ante una negativa de realización de diligencias, la fundamentación de esa negativa, lo que no ha ocurrido en el caso.

Indican que la intervención del juez en esta etapa, ordenando que el fiscal realice diligencias propuestas, no lo convierte en parte ni violenta el principio de separación de funciones.

La jueza Arisleyda Méndez Batista revocó el archivo definitivo del expediente por supuesta violencia intrafamiliar contra el ex pelotero David Ortiz, enero de este año.

El tribunal adoptó la decisión luego de conocer la objeción del dictamen del Ministerio Público que dispuso el archivo de la querella presentada en contra de Ortiz por violencia intrafamiliar o de género contra su excompañera sentimental, Almánzar Fernández.