Ángel Rondón ante caso Jean Alain: “No le hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti"

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

Ángel Rondón, implicado en el caso Odebrecht, tras reaccionar ante una serie de meme a raíz del apresamiento del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dijo que no guarda rencor en su corazón, al aconsejar: “No le hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti mismo”.

A través de una serie de mensajes colgados en su cuenta de Twitter (@angelrondonr), Rondón quien fue sometido a la justicia en la gestión de Rodríguez, sostuvo que no se alega de lo que le está pasando, "porque sé lo mal que se siente que te traten de esa manera, seas culpable o no"

"La regla de oro dice: 'No le hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti mismo' y porque lo he vivido en carne propia", acotó el empresario, a quien el ex procurador acusó en carta enviada al presidente Luis Abinader de aminarlo de muerte en entrevista en un medio de comunicación.

Rondón dijo que vio los memes, y que los mismos están cargados de mucha ironía y sarcasmo. "Los que me conocen saben que mi forma de ser nunca ha sido guardar rencores ni desearle ni hacerle el mal a nadie, aún ese “nadie” me haya agraviado a mi"

"Yo me voy más lejos con una frase que anido y práctico: “no hacer leña del árbol caído”, mucho menos burlarse del dolor ajeno, no solo por él, sino por respeto a su familia", enfatizó, tras señalar que cerraba con esta frase: “ El rencor es la caja de caudales de la maldad.” -Miguel Mihura.

Choques

Rodríguez y Rondón han tenido choques públicos desde el caso Odebrecht, con el imputado en el referido proceso calificando al extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) como el perverso del siglo.

Así lo constató una carta, publicada a principios de este mes, de Ángel Rondón dirigida a Jean Alain, donde también lo acusó de “hacerse la víctima” y “distorsionar la realidad de los hechos como es costumbre”.

Esta misiva fue en respuesta a una carta del exprocurador donde denunciaba que temía por su vida, debido a una serie de amenazas públicas que supuestamente recibió de Rondón y Víctor Díaz Rúa, otro implicado en el caso de corrupción.